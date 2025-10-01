運動雲

>

中華文化教育暨體育交流促進會理事長交接　前體育署長何卓飛接任

▲中華文化教育暨體育交流促進會理事長交接，李述藺卸任、前體育署長何卓飛接任。（促進會提供）

▲中華文化教育暨體育交流促進會理事長交接，李述藺卸任、前體育署長何卓飛接任。（促進會提供）

記者杜奕君／綜合報導

中華文化教育暨體育交流促進會（簡稱促進會）成立於2013年10月，宗旨為推動兩岸及全球華人文化教育暨體育交流，盼藉由多邊交流訪問與活動辦理建立互信共榮、促進良性關係發展與合作。促進會今晚舉行理事長交接典禮，第四屆理事長李述藺卸任，前體育署長何卓飛接任第五屆理事長。

原理事長李述藺過去在多所高中任教，得過師鐸獎，並於2012年至2015年擔任中華民國高中體育總會會長。

[廣告]請繼續往下閱讀...

接任的何卓飛也在教育界、體育界耕耘數十載，經歷相當豐富、扎實。擔任過老師，之後從新北市教育局基層，再到教育部體育司長、教育部高等教育司長、教育部體育署署長、佛光大學校長、中華民國冰石壺協會理事長等。

在各界期盼與推舉之下，理事長何卓飛因緣際會地與促進會結下深厚緣分。早年他長期關注文化教育與體育的推廣工作，並透過多次各類交流活動，與促進會建立良好的互動與合作默契。在各界朋友的鼓勵下，逐漸深入參與會務，並因其專業背景與廣泛人脈，最終獲得一致推薦，擔任新任理事長。

對於促進會未來的發展藍圖，理事長何卓飛表示，未來將以「扎根本土、放眼國際」為願景，帶領促進會在既有基礎上持續成長，規劃將透過四大方向推動會務：

1. 深化文化教育 —— 結合在地資源，推廣多元文化教育活動，讓年輕世代更貼近文化底蘊。

2. 拓展國際體育交流 —— 積極籌辦跨國交流賽事與活動，促進青少年與各國選手的互動，提升台灣能見度。

3. 培育青年人才 —— 建立系統化的培訓平台，協助青年在文化與體育領域中發展，培養下一代國際人才。

4. 推廣全民體育 —— 鼓勵不同年齡層都能參與運動，特別是中壯年與即將步入熟齡的族群。透過規劃多樣化的健康運動課程與社區活動，不僅提升國民體能與生活品質，也讓運動成為日常生活的一部分，營造全民共享的健康社會。

理事長何卓飛強調，促進會將秉持專業與熱忱，凝聚各界力量，持續為推動全球華人文化教育與體育交流而努力，讓會務更臻完善，社會影響力持續提升。

▲中華文化教育暨體育交流促進會理事長交接，李述藺卸任、前體育署長何卓飛接任。（促進會提供）

關鍵字： 中華文化教育暨體育交流促進會促進會何卓飛李述藺

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

22層樓高飆速下落　50歲巴西滑板傳奇迪亞士破世界紀錄

22層樓高飆速下落　50歲巴西滑板傳奇迪亞士破世界紀錄

驚爆！葛拉漢左膝傳傷勢　領航猿急找新洋將米爾納救火

驚爆！葛拉漢左膝傳傷勢　領航猿急找新洋將米爾納救火

「最帥洋將」回鍋特攻效力　飛克感謝台灣球迷力挺到底

「最帥洋將」回鍋特攻效力　飛克感謝台灣球迷力挺到底

進入兩年來個人最佳狀態　「特攻魔術師」林韋翰預告強勢回歸

進入兩年來個人最佳狀態　「特攻魔術師」林韋翰預告強勢回歸

快訊／JJUBI、金渡兒加入特攻應援　預告女神邊荷律有望助陣

快訊／JJUBI、金渡兒加入特攻應援　預告女神邊荷律有望助陣

全運會10月雲林登場　蔣萬安授旗北市代表隊劍指五連霸

全運會10月雲林登場　蔣萬安授旗北市代表隊劍指五連霸

義賣珍藏寶可夢卡為花蓮賑災盡心力　海神隊長余純安獻愛

義賣珍藏寶可夢卡為花蓮賑災盡心力　海神隊長余純安獻愛

正版「浪花兄弟」來了　勇士簽下咖哩弟小柯瑞與老哥聯手

正版「浪花兄弟」來了　勇士簽下咖哩弟小柯瑞與老哥聯手

2年14.7億台幣　勇士終於與庫明加完成續約

2年14.7億台幣　勇士終於與庫明加完成續約

教練制服組多達14人　戰神盼建立球隊文化還要深耕台北

教練制服組多達14人　戰神盼建立球隊文化還要深耕台北

【大家快學起來】鏟子超人示範「鏟土戰技」保護腰椎！

熱門新聞

「8分差都不能安心用？」羅伯斯不滿牛棚　單局耗費59球創紀錄

大谷翔平雙轟領軍　道奇火力全開10：5擊退紅人搶下外卡首戰

「去享受自由球員市場吧！」洋基球迷怒噴威佛　布恩調度受質疑

洋基在外卡首戰留下難堪紀錄　9局滿壘無人出局竟沒得分

「水鬼邦」逆襲！兄弟延長賽再見保送落敗　封王拋彩帶再等等

克魯茲興奮交手大谷翔平　紅人團隊薪資跟道奇差額懸殊「沒關係」

讀者回應

﻿

熱門新聞

1羅伯斯不滿牛棚：8分差都不能安心用

2大谷雙轟領軍　道奇擊退紅人搶下首戰

3洋基球迷怒：威佛去享受自由球員市場

4洋基在外卡首戰留下難堪紀錄！

5「水鬼邦」逆襲！兄弟延長賽再見保送落敗　封王拋彩帶再等等

最新新聞

1來悍將首安超關鍵！魏全擋下兄弟彩帶

2讚魏全用打擊彌補守備瑕疵　鋒總看見王念好逐漸蛻變

3促進會理事長交接　何卓飛接任

4「水鬼邦」逆襲！兄弟延長賽再見保送落敗　封王拋彩帶再等等

522層樓飆速下落　50歲滑板傳奇寫紀錄

熱門快報

免費抽呼叫音樂節門票

免費抽呼叫音樂節門票

想看田馥甄、告五人嗎？　票選最想見的歌手就有機會抽中雙人門票　帶你去現場嗨！

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

桃猿應援團長阿誠引退日　洪一中總教練現身送祝福

阿誠引退儀式驚喜滿滿！桃猿團長接力祝福　劉玠廷長文成彩蛋

阿誠引退儀式致詞笑中帶淚　「洪總10年前叫我不要再跳」

【感動一刻】樂天桃猿應援團長阿誠引退儀式！洪一中現身送祝福

日籍女神桃子舞力全開！　360度翻身驚呆全場觀眾

【救災被酸擺拍】吊車大王怒回嗆：侮辱我員工沒辦法容忍

【哥吉拉復活啦】幽默原民哥救完貼心幫繫安全帶載回家XD

【好像文物出土】清淤意外發現高粱酒　屋主還問要不要喝XD

【最溫柔的下班儀式】志工們倒數關門...彼此道別畫面太戳心

【大家快學起來】鏟子超人示範「鏟土戰技」保護腰椎！
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366