2年14.7億台幣　勇士終於與庫明加完成續約

拖到2025-26賽季的季前訓練營已經展開，NBA西區人氣勁旅金州勇士終於搞定與陣中主力前鋒庫明加（Jonathan Kuminga）的續約談判，雙方簽下2年4850萬美元，折合新台幣大約14.7億的合約，且第2年只有球隊選項，這是否代表庫明加將不會長留灣區，也值得後續觀察。

打從今年休賽季就展開漫長談判，勇士球團與庫明加陣營卻遲遲無法達成續約共識，也讓「苦命人生」形成一場肥皂劇，連帶卡死勇士補強計畫，球隊直到日前才確認一系列戰力補強，當時就傳出這代表庫明加續約留隊已經大致底定。

根據今日《ESPN》記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，身為「受限自由球員」的庫明加，選擇放棄球員選擇權與3年7500萬美元合約，與勇士簽下僅有球隊選擇權合約，這讓庫明加無論是明年1月就直接遭到交易，或是明年賽季結束後，勇士選擇不執行第2年合約，最慢庫明加都能夠在2年後獲得完全自由身。

但即便如此，庫明加的2年4850萬美元合約，仍然讓他成為勇士新賽季團隊第4高薪，僅次於柯瑞（Stephen Curry）巴特勒（Jimmy Butler）與格林（Draymond Green）等3大明星好手，至於勇士團隊因這筆合約，「奢侈稅」金額也從原本7000萬美元提升到超過8000萬美元。