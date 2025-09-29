6年前在SBL洋將選秀「落選」　洛夫頓化身最強得分機器重返台籃

▲戰神新洋將洛夫頓經歷SBL洋將選秀落選，最終仍來到台灣職籃舞台效力。（圖／戰神提供）

記者杜奕君／台北報導

台北台新戰神備戰TPBL職籃2025-26賽季，29日舉行季前媒體日活動，球隊新賽季4名洋將也首度公開亮相。其中，具有NBA資歷，近幾年在亞洲職籃表現大殺四方的洛夫頓，更被視為新賽季戰神陣中頭號砍將。事實上，早在2019年時，洛夫頓就來到台灣，在首屆SBL聯賽「洋將選秀」落選，談到自己和台灣的這段緣分，洛夫頓也直言相當有意思。

上賽季開打初期，戰神面臨洋將整合狀況不佳，經過洋將更替後才讓團隊戰力趨於穩定。也正因如此，戰神制服組本季早早確定4名全新洋將人選，包括近幾年在亞洲職籃打出優質成績的砍將洛夫頓，上季在PLG職籃高雄鋼鐵人效力的內線悍將齊曼加（原名喬迪），以及威力斯、基德，希望洋將戰力儘早整合到位。

[廣告]請繼續往下閱讀...

戰神總教練許皓程表示，「全隊從暑假就開始積極備戰，洋將的部分大約9月中旬正式到齊，有鑒於上季的經驗，這次我們更早就啟動尋找洋將，除了能力、個性之外，更要能適合戰神文化，以團隊為優先。」

戰神總經理林祐廷則直言，「上賽季團隊得分能力較為不足，因此這個球季就以此方向來尋找洋將，希望是具有一定得分能力的洋將來加入助陣。」

其中，現年32歲，身高193公分具有NBA底特律活塞資歷的得分後衛洛夫頓，近幾年在各國聯賽討生活打出優質表現，也曾代表PBA職籃馬尼拉電氣來到台灣參與EASL東超賽事，強悍的得分能力被視為新賽季戰神頭號得分要角。

事實上，洛夫頓與台灣頗有緣分，早在2019年時，他就曾來到台灣，參與第17季SBL超級籃球聯賽首次舉辦的「洋將選秀」，且當時的測試賽場地，正好就是目前戰神訓練場地中正運動中心。

被問及這段與台灣的過往回憶，洛夫頓笑說，「對！這件事我還記得，當時就是在這個場館，大約是6年前，那時候我剛被NBA刷掉，因此來台灣參與測試選秀，沒想到繞了一圈我又來到台灣打球。」

當年是SBL聯賽第17季，也是首度且唯一的一次舉辦外籍球員選秀會，當時共有17位洋將參選，可惜最終僅有2人中選。

▲戰神網羅上季在PLG職籃表現出色的齊曼加（原名喬迪）加入捍衛禁區。（圖／戰神提供）