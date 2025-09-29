球星大改造！　明星長人唐斯新賽季不再專打中鋒

▲尼克明星長人唐斯新賽季將不再專職打中鋒。（圖／達志影像／美聯社）

記者杜奕君／綜合報導

紐約尼克在上賽季打入東區冠軍賽不敵印第安那溜馬，無緣挺進最終年度總冠軍賽，隊史自1973年之後，也已超過半世紀未嘗冠軍滋味。對於這支東區豪門勁旅來說，新賽季在新任總教練布朗（Mike Brown）上任後，也將出現重大變革，陣中頭號主戰長人唐斯（Karl-Anthony Towns），就傳出將不再專打中鋒，而是會在4、5號位置切換，希望讓他的火力最大化。

在東區雙雄波士頓塞爾提克以及溜馬的頭號球星都因嚴重傷勢，新賽季可能全數報銷情況下，兵強馬壯的尼克被視為2025-26賽季東區爭冠熱門勁旅。

[廣告]請繼續往下閱讀...

新賽季找來布朗執教，他也將打造尼克呈現更具多元性的進攻體系，首要目標就是讓明星長人唐斯的進攻火力徹底釋放。

過往尼克「鐵血主帥」席波杜（Tom Thibodeau）多半讓唐斯專注在中鋒位置發揮，但新賽季布朗則可能讓唐斯在大前鋒與中鋒位置切換，甚至在弱邊底角、側翼進行跑位，希望能夠拉開場上空間，並利用唐斯強大的外線火力，製造出更多進攻空間。

另外，在唐斯擔任中鋒位置時，布朗也計畫讓他成為球隊的「進攻樞紐」，雖然唐斯的傳球能力並未達聯盟頂尖長人水準，但在進攻端具有多樣性攻擊模式之下，在高位持球發動，也將讓唐斯在攻擊端更具侵略性。

布朗也打算導入更多快節奏打法，希望讓尼克一哥布朗森（Jalen Brunson）增加更多無球跑動的投射比例，近似於金州勇士目前使用柯瑞（Stephen Curry）的方式。

另外，幾名鋒線包括布里吉斯（Mikal Bridges）、阿努諾比（OG Anunoby）及哈特（Josh Hart）的轉換快攻，也將成為尼克新賽季攻城掠地的關鍵要角。