距離「史上總得分最高控衛」只差506分　威少仍在NBA失業中

▲衛斯布魯克至今仍處於「待業」狀態。（圖／達志影像／美聯社）

記者杜奕君／綜合報導

NBA生涯長達17個賽季，距離獨居「史上總得分最高控衛」頭銜僅剩506分差距的衛斯布魯克（Russell Westbrook），在2025-26賽季的季前賽僅剩5天情況下，目前依舊乏人問津，處於「失業」狀態，對於衛少來說，能否延續NBA生涯，一舉成為史上生涯總得分最高的控球後衛，或許也將是本賽季開打的一大焦點所在。

現年36歲，生涯先後效力過雷霆、火箭、巫師、湖人、快艇以及金塊的衛斯布魯克，在這個休賽季始終未獲得球隊青睞，雖然先前一度傳出國王有意網羅這位前聯盟年度MVP，生涯曾9次入選年度最佳陣容、9次入選明星賽的超級球星，但最終衛少至今仍處於待業狀態。

根據美國媒體報導，目前距離2025-26的NBA賽季季前熱身賽僅剩倒數5天，但目前仍沒有球隊要簽下衛斯布魯克，這也讓他能否在這個賽季成為「史上總得分最高控衛」，增添不少變數。

目前衛斯布魯克生涯例行賽總得分來到26205分，追平史上第一名的名人堂傳奇球星「大O」羅伯森（Oscar Robertson）僅剩505分，按照衛斯布魯克上賽季仍有13.3分、4.9籃板、6.1助攻的全面表現，只要能夠持續在NBA賽場出賽，要打破紀錄獨居史上首位，應該沒有太大難度。