運動雲

>

距離「史上總得分最高控衛」只差506分　威少仍在NBA失業中

▲▼衛斯布魯克。（圖／達志影像／美聯社）

▲衛斯布魯克至今仍處於「待業」狀態。（圖／達志影像／美聯社）

記者杜奕君／綜合報導

NBA生涯長達17個賽季，距離獨居「史上總得分最高控衛」頭銜僅剩506分差距的衛斯布魯克（Russell Westbrook），在2025-26賽季的季前賽僅剩5天情況下，目前依舊乏人問津，處於「失業」狀態，對於衛少來說，能否延續NBA生涯，一舉成為史上生涯總得分最高的控球後衛，或許也將是本賽季開打的一大焦點所在。

現年36歲，生涯先後效力過雷霆、火箭、巫師、湖人、快艇以及金塊的衛斯布魯克，在這個休賽季始終未獲得球隊青睞，雖然先前一度傳出國王有意網羅這位前聯盟年度MVP，生涯曾9次入選年度最佳陣容、9次入選明星賽的超級球星，但最終衛少至今仍處於待業狀態。

[廣告]請繼續往下閱讀...

根據美國媒體報導，目前距離2025-26的NBA賽季季前熱身賽僅剩倒數5天，但目前仍沒有球隊要簽下衛斯布魯克，這也讓他能否在這個賽季成為「史上總得分最高控衛」，增添不少變數。

目前衛斯布魯克生涯例行賽總得分來到26205分，追平史上第一名的名人堂傳奇球星「大O」羅伯森（Oscar Robertson）僅剩505分，按照衛斯布魯克上賽季仍有13.3分、4.9籃板、6.1助攻的全面表現，只要能夠持續在NBA賽場出賽，要打破紀錄獨居史上首位，應該沒有太大難度。

關鍵字： NBA魏斯布魯克Russell Westbrook

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

驚爆！NBA勇士神射柯瑞變壯了　專屬訓練師曝光暑假菜單

驚爆！NBA勇士神射柯瑞變壯了　專屬訓練師曝光暑假菜單

TPBL職籃新賽季19位裁判確定　季前培訓9月啟動

TPBL職籃新賽季19位裁判確定　季前培訓9月啟動

馬來虎領軍開跑　生生不息公益生態ZOO跑11月23日登場

馬來虎領軍開跑　生生不息公益生態ZOO跑11月23日登場

遠鵬盃老馬籃球賽　35歲以上熱血球友齊聚馬祖熱戰

遠鵬盃老馬籃球賽　35歲以上熱血球友齊聚馬祖熱戰

林書豪退休換誰扛TPBL王牌門面？　高錦瑋笑稱先灌籃

林書豪退休換誰扛TPBL王牌門面？　高錦瑋笑稱先灌籃

聯盟主視覺「站C位」　阿巴西回鍋特攻目標保持健康奪冠

聯盟主視覺「站C位」　阿巴西回鍋特攻目標保持健康奪冠

被高錦瑋凌晨3點起床苦練感動　狀元劉丞勳要成為一樣好的球員

被高錦瑋凌晨3點起床苦練感動　狀元劉丞勳要成為一樣好的球員

休賽季「每天練4餐」　高國豪盼沉穩不再有過多情緒

休賽季「每天練4餐」　高國豪盼沉穩不再有過多情緒

快訊／夢到林書豪「復出」　林書緯喊話扛國王新一哥

快訊／夢到林書豪「復出」　林書緯喊話扛國王新一哥

快訊／李洋力挺TPBL職籃　高喊感受聯盟辦理比賽的用心

快訊／李洋力挺TPBL職籃　高喊感受聯盟辦理比賽的用心

【只剩1顆頭求生】軍人妻抱3子泡水5hrs！1歲娃躲衣櫃全身泥漿

熱門新聞

大谷翔平休戰水手一役　羅伯斯：全壘打王不重要「因為他是 MVP」

日本0比1不敵韓國吞首敗仍闖冠軍戰　亞錦賽台、日明爭冠

「麒麟臂」助清泥！　高國輝、羅國華返鄉合力清理花蓮家園

9下連丟4分差點崩盤！平野惠一沒有任何評論　但肯定呂彥青拆彈

張育成肘傷宣告球季結束　隨隊一軍曝心聲「謝謝富邦！」

亞錦賽台、日冠軍賽今晚登場　旅美火球男林盛恩先發

讀者回應

﻿

熱門新聞

1大谷翔平今日休戰水手一役

2亞錦賽冠軍戰上演台日大戰

3高國輝、羅國華返鄉合力清理花蓮家園

4兄弟9下連丟4分差點崩盤！

5張育成隨隊一軍喊話「謝謝富邦！」

最新新聞

1王柏崴高雄羽球大師賽　男單逆轉封王

2高志綱出捕手工具書盼基層發酵

3王博玄與鄭恩地擊掌邀隊友「聞香」

4林昀儒旗開得勝　中國大滿貫賽闖32強

5草皮偏軟抽筋　曾子祐傷退無礙

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

平野：對手一定很討厭我們的守備！　也不知為何岳東華被挑戰

岳東華美技帥完就跑？詹子賢虧囂張　笑稱自己不敢跟李大浩比

樂天4比0完封　威能帝放眼周末與兄弟「天王山」：我們要贏下來

全場都看到削到衣角！洪總理解挑戰規則：但接受了又說不能看

統一獅致敬儀式驚喜滿滿！　林智勝變身Uniboy嗨跳獅王點將錄

【台灣最美風景是人】台鐵到站列車長廣播致謝鏟子英雄！

光復車站前現大群義工人龍！手拿救災工具奔往災區

【四大鍋開煮】「花蓮義煮團」狂煮4000便當！　24H提供熱食、捐食材電話不停湧入

舒淇奪釜山影展最佳導演！　甜謝馮德倫：娶了不常在家的女人

【一天沒停手】情侶變鏟子超人忙一天　總結「4字心得」曝
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366