運動雲

>

被高錦瑋凌晨3點起床苦練感動　狀元劉丞勳要成為一樣好的球員

▲攻城獅選秀狀元劉丞勳首度上場拿下7分、攻城獅新洋將德魯攻下25分、11籃板、4助攻。（圖／攻城獅提供）

▲攻城獅狀元劉丞勳希望以學長高錦瑋為榜樣。（圖／記者林敬旻攝）

記者杜奕君／台北報導

新竹御嵿攻城獅本季以狀元籤挑中劉丞勳，他也被風城軍團寄與厚望。系出同門（健行科大）的學長高錦瑋，也大讚劉丞勳是位足夠成熟的選手。劉丞勳則透露，「大學時代，就被高錦瑋凌晨3點起床練投的決心所感動，我希望能成為像高錦瑋、林秉聖以及林庭謙這樣的好球員！」

劉丞勳在今年TPBL新人選秀會，以首輪第1順位被攻城獅挑中，這位新科狀元郎也喊話表示，「我是菜鳥，給自己訂的目標是『拚命三郎』，努力拚搏場上的每一顆球。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

不過對於劉丞勳的喊話，身為大學學長的高錦瑋則表示，「我認為劉丞勳不該給自己設限，防守大家上場都要做，他是一名夠成熟的球員，如果遇到狀況他會打電話給我討論，因此我不擔心他。」

對此，劉丞勳表示，「新秀賽季的目標，就是希望做好教練該做的，把握洋將傳來的球，我對於自己的無球跑動是有自信的。」

劉丞勳也透露，「大學時期，我就看過高錦瑋凌晨3點起床，5點鐘已經開始個人練投，看到他這樣，我就會覺得小高可以，為什麼我不行，我也想向他看齊，包括林秉聖、林庭謙，我都希望成為這樣的好球員。」

▲高錦瑋出席TPBL職籃新賽季啟動記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲高錦瑋盛讚學弟劉丞勳夠成熟。（圖／記者林敬旻攝）

關鍵字： 高錦瑋劉丞勳攻城獅TPBL台籃

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

休賽季「每天練4餐」　高國豪盼沉穩不再有過多情緒

休賽季「每天練4餐」　高國豪盼沉穩不再有過多情緒

快訊／夢到林書豪「復出」　林書緯喊話扛國王新一哥

快訊／夢到林書豪「復出」　林書緯喊話扛國王新一哥

快訊／李洋力挺TPBL職籃　高喊感受聯盟辦理比賽的用心

快訊／李洋力挺TPBL職籃　高喊感受聯盟辦理比賽的用心

斯巴達障礙跑競賽邁入第10年　「美女警花」謝伯韶力拚重返頒獎台

斯巴達障礙跑競賽邁入第10年　「美女警花」謝伯韶力拚重返頒獎台

從工程師到職籃選手　東方譯慷分享追夢心路歷程

從工程師到職籃選手　東方譯慷分享追夢心路歷程

無情得分機器來了！　哥倫特加盟台北富邦勇士

無情得分機器來了！　哥倫特加盟台北富邦勇士

拒簽「不滿意長約」　籃網當家砍將湯瑪斯：想掌控自己的未來

拒簽「不滿意長約」　籃網當家砍將湯瑪斯：想掌控自己的未來

台藝大新隊長王威翔上任　參與柯瑞訓練營受啟發

台藝大新隊長王威翔上任　參與柯瑞訓練營受啟發

上季才領軍奪隊史首冠　WNBA紐約自由人主帥驚爆下台

上季才領軍奪隊史首冠　WNBA紐約自由人主帥驚爆下台

直落二撂倒小12歲對手　周天成南韓公開賽挺進16強

直落二撂倒小12歲對手　周天成南韓公開賽挺進16強

【驚喜變驚嚇】男手拿戒指浪漫求婚！女友竟被嚇飛XD

熱門新聞

亞錦賽中華隊預賽超狂！4轟最多、防禦率完美0　複賽首戰強碰日本

中華隊10：0扣倒韓國自信！　韓網震驚：已不是我們認識的台灣

日媒揭台灣啦啦隊偶像化現實：低薪、練習生淘汰與「課金爸爸」現象

鄧愷威本季不再先發登板！2季累計46K擠進台灣MLB歷史前5

大谷翔平5年「231轟＋604K」神數據　美媒：別再拿貝比魯斯比較

兄弟再拚1勝有望卡位季後賽　全年第一最快今亮燈

讀者回應

﻿

熱門新聞

1台灣預賽超狂！數據各項第一將遇日本

2中華隊10：0扣倒韓國自信！　韓網震驚：已不是我們認識的台灣

3日媒揭台灣啦啦隊光鮮背後的殘酷現實

4鄧愷威本季不再先發登板！2季46K寫紀錄

5大谷5年231轟＋604K　美媒：獨一無二

最新新聞

1林詩翔確定奪下今年救援王

2黃韋盛致勝安MVP：只想把球打到外野

3兄弟驚險守住龍頭　平野：不可思議！

4兄弟險勝悍將！雙龍頭有望明天同亮

5台鋼5比2退樂天！洪一中談比賽關鍵

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

桃猿距離下半季龍頭兄弟僅0.5場勝差　古久保：不只兄弟是對手

13勝到手！魔神樂談風勢影響　盼專注自我不執著獎項

日籍女神桃子舞力全開！　360度翻身驚呆全場觀眾

林哲瑄哽咽「對不起騙了你們」　無法向學弟們親口說引退

【不愧是體操女神】桃子360度翻身全場驚呆XD

【堰塞湖再溢流！】警消急喊「往上跑」 居民狂奔逃命

【母愛爆發】寶寶險跌落床下！媽神反應抓住救回

【花蓮堰塞湖】遭沖毀「馬太鞍橋」最新FPV空拍慘況曝

【弟弟不要怕！】屏東消防直奔光復災區 成功搶救出32條人命

【6歲女童找到了】被泥沙埋全身！搜救隊破屋救出
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366