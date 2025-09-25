被高錦瑋凌晨3點起床苦練感動　狀元劉丞勳要成為一樣好的球員

▲攻城獅狀元劉丞勳希望以學長高錦瑋為榜樣。（圖／記者林敬旻攝）

記者杜奕君／台北報導

新竹御嵿攻城獅本季以狀元籤挑中劉丞勳，他也被風城軍團寄與厚望。系出同門（健行科大）的學長高錦瑋，也大讚劉丞勳是位足夠成熟的選手。劉丞勳則透露，「大學時代，就被高錦瑋凌晨3點起床練投的決心所感動，我希望能成為像高錦瑋、林秉聖以及林庭謙這樣的好球員！」

劉丞勳在今年TPBL新人選秀會，以首輪第1順位被攻城獅挑中，這位新科狀元郎也喊話表示，「我是菜鳥，給自己訂的目標是『拚命三郎』，努力拚搏場上的每一顆球。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

不過對於劉丞勳的喊話，身為大學學長的高錦瑋則表示，「我認為劉丞勳不該給自己設限，防守大家上場都要做，他是一名夠成熟的球員，如果遇到狀況他會打電話給我討論，因此我不擔心他。」

對此，劉丞勳表示，「新秀賽季的目標，就是希望做好教練該做的，把握洋將傳來的球，我對於自己的無球跑動是有自信的。」

劉丞勳也透露，「大學時期，我就看過高錦瑋凌晨3點起床，5點鐘已經開始個人練投，看到他這樣，我就會覺得小高可以，為什麼我不行，我也想向他看齊，包括林秉聖、林庭謙，我都希望成為這樣的好球員。」

▲高錦瑋盛讚學弟劉丞勳夠成熟。（圖／記者林敬旻攝）