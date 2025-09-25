拒簽「不滿意長約」　籃網當家砍將湯瑪斯：想掌控自己的未來

▲籃網湯瑪斯暢談自己選擇簽下「合格報價」的心路歷程。（圖／達志影像／美聯社）

記者杜奕君／綜合報導

連續兩季個人場均得分都突破20分大關的布魯克林籃網當家砍將湯瑪斯（Cam Thomas），在休賽季成為受限自由球員情況下，由於未能取得滿意價碼的長約，因此最終選擇接受籃網的「合格報價」（Qualifying Offer），僅拿1季600萬美金的薪水，希望在新賽季打出好成績。湯瑪斯也強調，「我希望能徹底掌控自己的未來，與其接受一份不滿意的合約，不如接受合格報價。」

籃網日前舉行開季記者會，身為球隊頭號得分手的湯瑪斯自然成為焦點，在休賽季他與籃網續約談判未達成共識情況下，湯瑪斯經過評估選擇簽下1年600萬美金的合格報價，在2025-26賽季結束後，就可以成為完全自由球員，可以選擇任何球隊簽約加盟。

湯瑪斯被問及此事時，在球隊媒體日上公開表示，「身為一名球員，我希望能掌控自己的未來，也能行使應有的權利，與其要接受一份不滿意的長約，不如接受合格報價來掌握主動權。」

湯瑪斯也說，新賽季仍是努力備戰，持續做以前該做的事，打完這個賽季再來決定下一步動向。不過湯瑪斯也澄清，接受合格報價，並不代表就是一定會離開籃網，一切都屬商業考量。

籃網總管馬克斯（Sean Marks）也坦言，這個夏天確實沒有妥善處理好湯瑪斯的合約，但這就是職業運動的一部分，湯瑪斯的處理方式也非常成熟，新賽季他仍會是我們的一份子，只是這個夏天沒有把合約談好，但這不代表未來他就不會是球隊的一員。

現年僅23歲的湯瑪斯，上季雖因傷只出賽24場，但場均可攻下24分、3.3籃板、3.8助攻表現出色，生涯前4季在籃網也有平均15.1分、2.6籃板、2.1助攻貢獻。