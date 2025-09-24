南韓超級500羽球賽上演台灣內戰　李佳豪逆轉勝戚又仁闖16強

▲李佳豪擊敗戚又仁，勇闖南韓羽球公開賽男單16強。（圖／資料照）

記者杜奕君／綜合報導

BWF南韓超級500羽球公開賽，24日在男單32強賽上演「台灣內戰」。兩名台灣選手李佳豪與戚又仁上演精彩對決，李佳豪雖然首局以9比21落敗，但隨後展現韌性，先以21比17扳回一城，最後在決勝局以21比18逆轉成功，除了順利晉級16強，也終結了連續3站「一輪遊」窘況。

戚又仁目前男單世界排名第23位，近期在中國大師賽闖入8強，表現亮眼。至於排名第24位的李佳豪，今年曾在全英公開賽殺進決賽，雖然最終不敵中國名將石宇奇，收下亞軍，但已創下個人最佳成績。近期李佳豪連續3站無緣晉級，這次終於突破困境。

比賽過程中，戚又仁首局氣勢如虹，迅速以21比9領先。不過第二局李佳豪調整狀態，雙方分數拉鋸，李佳豪在關鍵時刻搶下局點，將比賽拖進決勝局。最後一局，李佳豪原本落後，但中段連得五分逆轉情勢，最終以21比18拿下勝利。

挺進16強的李佳豪，下一輪將迎戰香港伍家朗或印尼名將克里斯提。至於另外一場男單台灣內戰，林俊易將碰上王子維，而周天成則對上丹麥選手約翰尼森，蘇力揚則將迎戰印度好手謝提。