快訊／把上季沒拿到的冠軍奪回　李偉誠喊話力拚海神隊史第2冠

▲高雄全家海神李偉誠、胡瓏貿、蘇文儒、施晉堯、余純安。（圖／記者杜奕君攝）

▲高雄全家海神執行長李偉誠（中），球員左起依序為胡瓏貿、蘇文儒、施晉堯、余純安。（圖／記者杜奕君攝）

記者杜奕君／台北報導

TPBL職籃高雄全家海神23日由領隊侯嘉騏、執行長李偉誠帶領4名本土主力戰將胡瓏貿、余純安、蘇文儒以及施晉堯與媒體進行新賽季餐敘，上季與新北國王在總冠軍賽大戰7場後飲恨屈居亞軍，「南霸天」海神本季誓言要奪回總冠軍，李偉誠也喊話希望團隊一心，克服一切困難，希望能再奪隊史第2冠。

自2021年正式成立並深耕高雄，海神在成軍首季就笑擁當時T1職籃總冠軍，其後經歷聯盟球隊合併，在上季TPBL職籃成立首季，又是一路展現團隊強大韌性，挺進最終年度總冠軍賽，在和林書豪率領的新北國王大戰7場後落敗以亞軍作收。

新賽季海神本土陣容大致維持不變，透過交易換來老經驗的鋒衛搖擺人施晉堯，另外選秀挑中廖偉皓，至於洋將方面則是大幅換血，除了禁區沙場老將艾德留用外，另外找來包括詹姆斯、崔維斯以及凱帝3位新洋將，希望能持續朝冠軍目標邁進。

非常期待，今年找來3名新洋將的資歷都很不錯，共同特點就是自主進攻能力不錯，當團隊籃球進攻「卡彈」，還是需要一些球員的個人能力。


李偉誠也說，「新賽季聯盟每一隊都很難打，各隊都有針對自己的弱點，特別是洋將部分在休賽季補強，包括夢想家、特攻都很強大，希望團隊不要沉溺在上季打進冠軍賽的過去，而是要保持渴望，想辦法再挑戰一次。」

關鍵字： 海神TPBL李偉誠台籃

