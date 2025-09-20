全國小學生跆拳道錦標賽登場　蘭嶼東清國小因跆拳道獲得新生命

▲勝利國小六生羅予彤獲得女子組最高分。（圖／大會提供）

記者杜奕君／綜合報導

中華民國114年全國國小學生跆拳道錦標賽20日於台南市立新營體育館進行首日賽程，今年兩天賽程近千人參賽，集合全台國小跆拳道精英小將參賽，今首日進行品勢項目，大軍壓境的花蓮市中正國小囊括17金後包辦國小男女子雙料團體冠軍，而遠道而來第二度參賽來自蘭嶼的東清國小，在校長湯惠美領軍下也有令人振奮的表現。

全國國小學生跆拳道錦標賽(簡稱全小錦)參加的都是國小選手，品勢共分成個人組、混合雙人組和團體三人組，接著再分成國小低、中和高年級組以及黑帶或色帶組，經過整日的比賽後，花蓮市中正國小以獲得最多17金表現最亮眼，最終也順利包辦國小男女子組雙料團體冠軍。

但在各別選手部份也出現不少潛力新秀，來自高雄市勝利國小六生「芭樂」羅予彤有156公分的長腿妹，今在個人國小高年級女子黑帶二段組打出兩套動作各獲8.06、8.10高分，也是女子組唯一超過8分高分的潛力新秀。

羅予彤從幼稚園大班就開始接觸跆拳道，她說，「剛開始只是想找一項運動，有試過羽球、跑步，但最後還是最愛跆拳道。」雖然已經訓練7年時間，但「芭樂」說，「我還是很愛跆拳道，從來沒想過放棄。」只不過她今年首度挑戰世少國手失利，但她說，「沒關係，明年再來，我的目標就是要當國手！」

全小錦除了有傳統強隊之外，近幾年也冒出不少生力軍，其中遠從蘭嶼而來的東清國小跆拳道隊，雖然包含幼稚園全校僅有70多人，但自校長湯惠美到校後，一直思考該如何整頓學生頻繁遲到以及缺課的問題。

湯惠美說，「蘭嶼大人一年之中只能工作半年忙著賺錢，其他半年則因東此季風沒有觀光客下，小朋友在大人沒時間可管下就養成晚晚睡、起不了床的毛病，那時候孩子在學習上就是常常會中斷，孩子就時常可能會隨自己心情來決定要不要上課，學生的品德和生活常規非常欠缺，但因學校沒有籃球場，小朋友最愛打棒球，但學校臨海，又不能一天到晚讓他們去海邊撿球，讓小朋友去學跆拳道應是最符合需求的運動。」

湯惠美說，「因為我剛好跟九級教練張大川是『臉友』，徵求他的同意下，每月就特別挑時間來蘭嶼當義務教練，開始組建了學校的第一個運動社團。」

沒想到，小朋友學習跆拳道之後所發生的變化非常顯而易見，湯惠美說，「孩子接觸跆拳道後發現學習是一件快樂的事情，同時讓孩子有舞臺展現的地方，結果小朋友都非常的喜歡。」

經過訓練後，校長湯惠美毅然而然的在113年第一次參加全小錦的比賽，「那次在臺中有一千多人參加，然後我們孩子站在外面不敢進去，他們看到選手腿竟然可以劈那麼長，他們才發現自己不足的地方，自從那場回去後就非常自律，然後也會很要求自己，以前他們是可能來上課兩天休三天，現在還會主動上課在比賽前還要早中晚訓練。」

練習跆拳道對小朋友的改變非常明顯，因此，東清國小逐漸把訓練的對像去年擴大到3、4年級，今年甚至擴大到1、2年級，全校都在練跆拳道的熱血畫面。

湯惠美說，「我們這次只來11人，其中有一位因家裡有人腸病毒而無法來台，讓他哭得要死，因為現在跆拳道對這些小孩子生活上非常重要的事，跆拳道給東青的孩子很大的幫助，因為跆拳道影響到他們自己對人生有不一樣的價值，也增添了更多對自己的期許。」

▲來自蘭嶼東清國小跆拳道隊的顏承祐。（圖／大會提供）