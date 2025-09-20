與勇士談判持續卡關　庫明加將放棄大約接受1年合約報價

▲勇士庫明加傳出可能先接受1年合約報價續留。（圖／達志影像／美聯社）

記者杜奕君／綜合報導

NBA人氣勁旅金州勇士由於和主力前鋒庫明加（Jonathan Kuminga）的續約談判持續「卡關」，根據根據《ESPN》最新消息，庫明加將可能接受1年790萬美元（約2.3億台幣）的合格報價。希望下季打出表現後，再爭取更大合約。

勇士近期向前鋒庫明加陣營提出三種合約方案，包括3年7520萬美元（第3年球隊選項）、2年4500萬美元（第2年球隊選項）以及3年5400萬美元（無選項），但庫明加方面全部拒絕。根據庫明加經紀人透納（Aaron Turner）透露，只要勇士將合約中的「球隊選項」改成「球員選項」，或把年薪提升至3000萬美元，他們就願意簽約。

[廣告]請繼續往下閱讀...

透納受訪時強調，若勇士真的把庫明加視為衝擊冠軍的重要拼圖，就該給予球員選項。他坦言，「雖然這會讓交易價值下降一點，但如果勇士重視當下，給他球員選項，他會覺得受到尊重，大家才能繼續專注在贏球，也能幫助柯瑞（Stephen Curry）爭冠。」

目前雙方談判仍未取得進展，庫明加陣營也表態，除非勇士提高報價，否則他已準備好接受合格報價。若庫明加選擇合格報價，雖然下季薪資僅790萬美元，但他將擁有不可交易條款，並能在2025年夏天成為完全自由球員，完全掌控自己的職業生涯走向。

透納最後補充，「他真的想自己決定未來，接受合格報價絕非虛談。我們討論過這些好處，包括不可被交易，明年就能成為自由球員，屆時他會是市場上35歲以下最頂尖的側翼之一。」