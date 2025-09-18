李洋秀神射！明在新聞盃籃球賽出賽　對戰籃球記者聯隊先苦練外線

▲運動部大家長李洋，明日將率隊在新聞盃籃球賽秀球技。（圖／取自李洋IG）

記者杜奕君／台北報導

114年新聞盃籃球賽持續熱戰，19日將有一場由運動部對上籃球記者聯隊的交流賽登場，日前剛剛成為首任「金牌部長」的李洋，也將親自披掛上陣，與媒體同業交流過招。李洋上任後以身作則，每天運動30分鐘，為了備戰此次新聞盃，他還「揪團」運動部同仁，下班後一同訓練，大秀神射美技，希望比賽時能有好表現。

運動部9月9日正式揭牌上路，首任部長就由年僅30歲的奧運羽球男雙金牌2連霸好手李洋擔綱，李洋高人氣也帶動運動部新人新氣象，他在上任後也公開表示，「第一件希望要求部內同仁做到的事，就是每天至少能夠運動30分鐘。」

李洋也帶頭做起，無論是上班前先在運動部大樓周邊進行慢跑，或是不搭電梯，改走樓梯的方式到達自己位於11樓的辦公室，徹底展現部長帶頭推廣全民一起動起來的魄力。

明天下午14點10分，李洋將率領運動部同仁，在此次新聞盃籃球賽與籃球記者聯隊上場交手，李洋也將放下羽球拍，改打籃球秀神射。

昨日他也在個人社群放下影片，和運動部同仁在下班後一起團練籃球，展現不錯的外線投射實力，也希望能在明日的交流賽有好的表現。

明天新聞盃除了運動部和籃記聯隊進行交流賽外，下午13點10分也將由新聞女籃和錢薇娟領軍的明星女籃隊進行交流賽。