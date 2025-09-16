運動雲

新南向國際籃球賽文化大學開打　羅興樑盼用籃球搭起跨國交流

▲新南向國際籃球賽登場！文化大學攜手五亞洲勁旅，以球會友交流文化、文化大學主辦國際籃球邀請賽，連續4天熱力開戰。（圖／中國文化大學提供）

▲新南向國際籃球賽登場，文化大學攜手5支亞洲勁旅以球會友交流。（圖／中國文化大學提供）

記者杜奕君／綜合報導

2025年新南向國際男子籃球邀請賽於15日在中國文化大學正式開打。這場為期五天的賽事，集結了地主文化大學男籃在內的六支亞洲勁旅同場較勁，不僅是各校檢驗暑訓成果的絕佳舞台，也期盼透過籃球建立跨越國界的深厚友誼。

這場響應新南向政策而誕生的國際籃球邀請賽已邁入第二屆，地點在中國文化大學體育館，全程免費入場至9月19日。地主文化大學秉持「以球會友，以技揚文」的精神，邀請了台灣的萬能科大，以及來自泰國曼谷大學、馬來西亞拉曼理工大學、菲律賓德拉薩聖貝尼爾德學院及聖塞巴斯蒂安學院等5支勁旅參與盛會。

文化大學校長王子奇親臨開幕典禮，向各國貴賓與球員致上誠摯問候，並感謝教育部與運動部的鼎力支持。他表示，「能夠在這裡看到不同國家、不同文化背景的年輕球員齊聚一堂，為共同的籃球夢想努力，是我們舉辦本次賽事最重要的意義。」他強調，籃球不僅是競技運動，更是跨國界的共同語言，期盼選手們透過比賽與交流，收穫難忘的回憶並建立深厚友誼。

這次擔任地主文化大學總教練的是有「神奇小子」封號的羅興樑。他特別感謝校長與師長們的大力支持，以及其餘5隊球隊願意在暑假尾聲前來交流。

羅興樑表示，舉辦這場邀請賽除了能培養自家學生，也希望讓其他台灣球員能體驗到各國籃球文化，為下一季UBA大專籃球聯賽提前做準備。他指出，面對來自菲律賓、馬來西亞、泰國等不同類型的對手，將能提升學生們的臨場反應，讓他們在未來的比賽中更有優勢。

▲文化大學主辦國際籃球邀請賽，連續4天熱力開戰。（圖／中國文化大學提供）

▲文化大學主辦國際籃球邀請賽，連續4天熱力開戰。（圖／中國文化大學提供）

