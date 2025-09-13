運動雲

台維斯盃中挪首戰　曾俊欣主場首勝助中華隊扳平

▲台維斯盃曾俊欣、吳東霖、盧彥勳。（圖／網球協會提供）

▲台維斯盃曾俊欣在第二點單打直落二取勝，替中華隊與挪威隊戰成平手。（圖／網球協會提供）

記者杜奕君／綜合報導

2025台維斯盃世界一級賽事今（13日）於台北市網球中心點燃戰火，中華隊迎來和挪威隊的歷史首次對決。首日單打賽事，吳東霖雖然率先搶下第一盤，卻因腸胃不適遭挪威19歲新星謝爾（Nicolai Budkov Kjaer）逆轉痛失首點。隨後，台灣一哥曾俊欣全場展現霸氣，僅用54分鐘就直落二擊敗杜拉索維奇（Viktor Durasovic），拿下個人在台維斯盃主場的首勝，也助中華隊將戰局扳成1比1平手。

吳東霖（世界排名291）首點對上挪威19歲主力、世界第159的謝爾。謝爾曾是青少年世界排名第一，去年更勇奪法網青少男雙與溫網青少男單冠軍，今年夏天連續摘下兩座挑戰賽冠軍，世界排名持續創新高。比賽開局雙方互保發球局，吳東霖第7局率先破發，第10局以ACE球保發成功，首盤以6比4領先。不過，謝爾憑藉191公分身高和強勁發球，光第一盤就轟出8記ACE，吳東霖僅有3次。

進入第二盤，謝爾發球愈來愈穩定，吳東霖苦於找不到破發機會，第二局發球局失守後以3比6讓出第二盤。決勝盤第5局，吳東霖再度被破發，最終以4比6落敗，讓中華隊失去首點。

▲台維斯盃曾俊欣、吳東霖、盧彥勳。（圖／網球協會提供）

▲台維斯盃第一點，吳東霖苦戰惜敗。（圖／網球協會提供）

全場謝爾共送出17記ACE，遠勝吳東霖的6次。賽後吳東霖坦言，賽前腸胃出狀況導致體力下滑，雖然表現不差，現場球迷加油也很振奮，但體力影響了比賽結果，他表示會全力恢復，準備好迎接明天的賽事。

第二點單打由曾俊欣（世界第120）出戰挪威28歲球員杜拉索維奇（世界第246）。兩人曾於2019年紅土賽交手，當時曾俊欣直落二獲勝。本場比賽曾俊欣開局氣勢如虹，首局對手雙發失誤送出破發禮，曾俊欣連下4局，首盤僅25分鐘就以6比1輕鬆取勝。

第二盤他延續火熱手感，跨盤連拿7局，僅讓對手在第6局保發一次，最後以6比1直落二贏得勝利，幫中華隊追成1比1平手。賽後曾俊欣興奮表示，這是他生涯在主場的首場台維斯盃勝利，感謝教練盧哥與團隊的協助，讓他能發揮最佳狀態。

明天（14日）上午11點將進行最後三點賽事。雙打部分，何承叡／莊吉生首度搭檔，迎戰杜拉索維奇／謝爾；第4點曾俊欣將再度對決謝爾，最後一點由吳東霖迎戰杜拉索維奇。挪威隊總教練哈塞斯（Anders Haseth）表示將以更強陣容應戰，細節則保密。中華隊教練盧彥勳則強調，三點都很重要，希望雙打組合能互補發揮，對明天賽事充滿信心。

▲台維斯盃曾俊欣、吳東霖、盧彥勳。（圖／網球協會提供）

▲台維斯盃中華隊總教練盧彥勳（右）。（圖／網球協會提供）

﻿

