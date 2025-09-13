▲2025新光Fun Run開跑，台北場600人響應同樂。（圖／新光Fun Run提供）

記者杜奕君／綜合報導

「2025 新光Fun Run ─ Run For Earth」台北場今天（13日）在馬場町公園盛大登場，，今年首度轉型成微路跑型式，接連兩週在台中（9月20日）、高雄（9月27日）陸續登場，一起減碳愛地球。

新光人壽自2006年開辦新光全國健行活動，已持續18年，今年最大亮點就是首度轉型升級為「2025 新光Fun Run ─ Run For Earth」永續路跑活動，全程以5公里短距離路跑形式，今天台北場共吸引超過600位好友們報名參加。

今年更攜 SwingTaiwan 、WildOne 野灣野生動物保育協會、奉茶行動、市民永續、無邊境創意市集合作單位，並由味全龍職業棒球隊Dragon Beauties小龍女帶領民眾做暖身操，帶給大家滿滿元氣。

新光人壽副總經理洪明達表示，「新光全國健行活動已經連續舉辦了18年，感謝大家一路以來的支持，今年我們首度轉型，轉型為路跑的方式，但不變的是，都是持續推廣減碳永續的精神，呼籲大家自備環保餐具餐盒和水杯，一起落實減碳。」

