運動雲

>

2025新光Fun Run開跑　台北場600人響應同樂

▲2025新光Fun Run開跑，台北場600人響應同樂。（圖／新光Fun Run提供）

▲2025新光Fun Run開跑，台北場600人響應同樂。（圖／新光Fun Run提供）

記者杜奕君／綜合報導

「2025 新光Fun Run ─ Run For Earth」台北場今天（13日）在馬場町公園盛大登場，，今年首度轉型成微路跑型式，接連兩週在台中（9月20日）、高雄（9月27日）陸續登場，一起減碳愛地球。

新光人壽自2006年開辦新光全國健行活動，已持續18年，今年最大亮點就是首度轉型升級為「2025 新光Fun Run ─ Run For Earth」永續路跑活動，全程以5公里短距離路跑形式，今天台北場共吸引超過600位好友們報名參加。

[廣告]請繼續往下閱讀...

今年更攜 SwingTaiwan 、WildOne 野灣野生動物保育協會、奉茶行動、市民永續、無邊境創意市集合作單位，並由味全龍職業棒球隊Dragon Beauties小龍女帶領民眾做暖身操，帶給大家滿滿元氣。

新光人壽副總經理洪明達表示，「新光全國健行活動已經連續舉辦了18年，感謝大家一路以來的支持，今年我們首度轉型，轉型為路跑的方式，但不變的是，都是持續推廣減碳永續的精神，呼籲大家自備環保餐具餐盒和水杯，一起落實減碳。」

▲2025新光Fun Run開跑，台北場600人響應同樂。（圖／新光Fun Run提供）

▲味全龍啦啦隊Dragon Beauties小龍女帶領民眾做暖身操。（圖／新光Fun Run提供）

關鍵字： 路跑2025新光Fun Run

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

快訊／打不贏勁敵王楚欽　林昀儒直落4吞敗澳門冠軍賽止步8強

快訊／打不贏勁敵王楚欽　林昀儒直落4吞敗澳門冠軍賽止步8強

胡瓏貿領軍前進民族國中　海神詹姆斯大秀爆扣

胡瓏貿領軍前進民族國中　海神詹姆斯大秀爆扣

日本奧運名將吉川美香來台　為Panasonic台北城市路跑暖身

日本奧運名將吉川美香來台　為Panasonic台北城市路跑暖身

林湘緹惜敗世界第3強敵韓悅　香港羽球公開賽止步4強

林湘緹惜敗世界第3強敵韓悅　香港羽球公開賽止步4強

快訊／領航猿又有超狂補強！　前HBL最強高中生陳將双加盟

快訊／領航猿又有超狂補強！　前HBL最強高中生陳將双加盟

快訊／運動部長李洋大秀籃球神射　職籃工會告籃協事件表態將協助

快訊／運動部長李洋大秀籃球神射　職籃工會告籃協事件表態將協助

勇士最想要的補強沒了　前最佳第六人布洛格登遭尼克簽下

勇士最想要的補強沒了　前最佳第六人布洛格登遭尼克簽下

字母哥大失常僅拿12分　土耳其打爆希臘勇闖歐錦賽金牌戰

字母哥大失常僅拿12分　土耳其打爆希臘勇闖歐錦賽金牌戰

FIBA大殺器又來了！　施洛德26分12助攻率德國男籃闖歐錦賽金牌戰

FIBA大殺器又來了！　施洛德26分12助攻率德國男籃闖歐錦賽金牌戰

誰是最強中外野？陳傑憲自認差太多　難忘林哲瑄騙潘傑楷那一球

誰是最強中外野？陳傑憲自認差太多　難忘林哲瑄騙潘傑楷那一球

新郎給岳父敬茶 #伴郎團 舉杯：就等這一聲爸

熱門新聞

誰是最強中外野？陳傑憲自認差太多　難忘林哲瑄騙潘傑楷那一球

大谷翔平終於踏入賈吉的「領域」　WAR值「7.9」鎖定第4座MVP

快訊／領航猿又有超狂補強！　前HBL最強高中生陳將双加盟

快訊／運動部長李洋大秀籃球神射　職籃工會告籃協事件表態將協助

U18台日大戰又要打左投！張乙安先發迎戰　轉播資訊這裡看

羅戈穩投、許庭綸挹注生涯首轟　平野惠一賽後肯定球隊逆轉氣勢

讀者回應

﻿

熱門新聞

1最強外野？陳傑憲只服林哲瑄難忘這球

2大谷翔平WAR值「7.9」鎖定第4座MVP

3領航猿補強　前最強高中生陳將双加盟

4李洋大秀籃球神射　籃協遭提告表態了

5U18台日大戰又要打左投！

最新新聞

1挑戰空翻開球　UG女孩日嗨翻新莊

2道奇史考特自嘆「人生最糟糕的賽季」

3貝利再見滿貫砲震撼甲骨文

4U18台日大戰作調整先發打序出爐

5凱樂中職首戰自評表現7分

熱門快報

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

即日起至9/17止，下載新聞雲APP，抽轟吧！全壘打音樂劇門票，一人中獎，三人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

頂尖台企匯集！2025全球產業脈動與海外台灣企業影響力經貿論壇

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯宵夜大PK

全聯宵夜大PK

「文里補習班」開課啦！今天要來補「好眠」，開箱6樣全聯宵夜，讓你吃飽好睡覺！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

力亞士鞋子被抗議！鋒總上場「聊一下」　肯定今日得點圈打擊

力亞士被抗議鞋子太閃？苦笑第一次遇到：不能拿這種小東西影響我

中華隊遭韓國痛擊　廖宏淵檢討比賽並公布明日先發

進擊怒吼！U18陳世展12.2局無失分　高中完美謝幕感性落淚

劉任右強調「不是隊友的錯」　曾聖恩盼全隊放開來打

金鍾國向RM成員宣布結婚　劉在錫.哈哈震驚到失語

【你好 我吃一口】主人挑釁烏龜 下一秒竟被咬慘叫！

梓梓球場邊「換內衣」　震撼元元：這18禁吧！

【孟婆湯又稀了】1歲娃：這麼大了丟水瓶還失敗？這有很難嗎？

【法官的孫】陳漢典超狂家族背景起底！ 親友讚：他真的零架子
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366