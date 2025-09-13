勇士最想要的補強沒了　前最佳第六人布洛格登遭尼克簽下

▲布洛格登被尼克簽下，勇士補強又宣告落空。（圖／達志影像／美聯社）

記者杜奕君／綜合報導

NBA人氣勁旅金州勇士，在這個夏天遲遲未見強有力補強，引發外界質疑與熱議，先前一度傳出灣區大軍可能網羅前NBA「年度新人王」、「年度最佳第六人」得主布洛格登（Malcolm Brogdon），但13日《ESPN》卻報導，紐約尼克已經以1年短約簽下這位32歲的中生代好手。

根據《ESPN》權威記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，東區豪門勁旅尼克，已經以1年短約簽下布洛格登，這也代表勇士可能補強又將落空。

上賽季布洛格登效力華盛頓巫師，雖然因傷例行賽僅打24場，但平均仍有12.7分、3.8籃板、4.1助攻的穩定表現。

這個休賽季勇士也不斷傳出將網羅布洛格登，但由於陣中另一名前鋒庫明加（Jonathan Kuminga）的續約始終「卡關」，也讓布洛格登又被尼克攔截簽下。

不過對於尼克來說，由於昨天才剛剛傳出簽下射手沙米特（Landry Shamet），他和布洛格登都是簽下1年非保障合約情況下，加上尼克已經超過第二層的豪華稅線，如果沒有進行交易動作，那麼沙米特與布洛格登，可能只能2選1留下。