FIBA大殺器又來了！　施洛德26分12助攻率德國男籃闖歐錦賽金牌戰

▲施洛德轟26分、12助攻，率領德國男籃闖入本屆歐錦賽金牌戰。（圖／達志影像／美聯社）

記者杜奕君／綜合報導

2023年才率領德國男籃打下世界盃男籃金牌，在FIBA賽場搖身一變成為頂尖球星的NBA控衛施洛德（Dennis Schroder），今日在歐錦賽4強戰遭遇本屆大黑馬芬蘭，施洛德全場轟下26分、12助攻，率隊以98比86大勝，德國也繼2005年之後，相隔20年再度重返歐錦賽決賽，將和土耳其爭冠。

此戰德國交手芬蘭，德國陣中NBA雙星表現出色，隸屬奧蘭多魔術的主力前鋒華格納（Franz Wagner）全場砍下22分，當家主控施洛德更是火力全開，轟出26分、12助攻，率領德國一路遙遙領先，全場最多曾以19分之差壓制芬蘭。

而本屆歐錦賽大黑馬芬蘭的神奇之旅，也在此戰遭到軍容壯盛的德國擊退，當家球星馬卡南（Lauri Markkanen）全場拿下16分，芬蘭在本屆季軍戰的對手則將是希臘。

贏球的德國，則是繼2005年後，再度闖入金牌戰，過去德國曾在1993年拿下歐錦賽金牌，2005年則是拿下銀牌，此次則要爭取隊史在歐錦賽第2面金牌。

▲本屆歐錦賽最大黑馬芬蘭，主將馬卡南無法率隊再寫奇蹟。（圖／達志影像／美聯社）