運動雲

>

FIBA大殺器又來了！　施洛德26分12助攻率德國男籃闖歐錦賽金牌戰

▲施洛德轟26分、12助攻，率領德國男籃闖入本屆歐錦賽金牌戰、芬蘭馬卡南。（圖／達志影像／美聯社）

▲施洛德轟26分、12助攻，率領德國男籃闖入本屆歐錦賽金牌戰。（圖／達志影像／美聯社）

記者杜奕君／綜合報導

2023年才率領德國男籃打下世界盃男籃金牌，在FIBA賽場搖身一變成為頂尖球星的NBA控衛施洛德（Dennis Schroder），今日在歐錦賽4強戰遭遇本屆大黑馬芬蘭，施洛德全場轟下26分、12助攻，率隊以98比86大勝，德國也繼2005年之後，相隔20年再度重返歐錦賽決賽，將和土耳其爭冠。

此戰德國交手芬蘭，德國陣中NBA雙星表現出色，隸屬奧蘭多魔術的主力前鋒華格納（Franz Wagner）全場砍下22分，當家主控施洛德更是火力全開，轟出26分、12助攻，率領德國一路遙遙領先，全場最多曾以19分之差壓制芬蘭。

[廣告]請繼續往下閱讀...

而本屆歐錦賽大黑馬芬蘭的神奇之旅，也在此戰遭到軍容壯盛的德國擊退，當家球星馬卡南（Lauri Markkanen）全場拿下16分，芬蘭在本屆季軍戰的對手則將是希臘。

贏球的德國，則是繼2005年後，再度闖入金牌戰，過去德國曾在1993年拿下歐錦賽金牌，2005年則是拿下銀牌，此次則要爭取隊史在歐錦賽第2面金牌。

▲施洛德轟26分、12助攻，率領德國男籃闖入本屆歐錦賽金牌戰、芬蘭馬卡南。（圖／達志影像／美聯社）

▲本屆歐錦賽最大黑馬芬蘭，主將馬卡南無法率隊再寫奇蹟。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 施洛德歐錦賽金牌男籃FIBA芬蘭馬卡南Dennis Schroder

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

停止年齡歧視！　運動部力挺全國體總會長葉政彥

停止年齡歧視！　運動部力挺全國體總會長葉政彥

TPVL職排也有韓籍三本柱　金吉娜、廉世彬、高佳彬變身小魔女

TPVL職排也有韓籍三本柱　金吉娜、廉世彬、高佳彬變身小魔女

職排元年猛虎出閘　台中連莊黃金陣容曝光拚冠軍

職排元年猛虎出閘　台中連莊黃金陣容曝光拚冠軍

謝銘駿首度職籃登場　戰神交流賽不敵首爾SK騎士

謝銘駿首度職籃登場　戰神交流賽不敵首爾SK騎士

快訊／職籃工會狀告籃協！　運動部出手要求一個月內妥善處理

快訊／職籃工會狀告籃協！　運動部出手要求一個月內妥善處理

格鬥終極之戰13日登場　最強台灣戰士尤凱文、蔣捷宇對決

格鬥終極之戰13日登場　最強台灣戰士尤凱文、蔣捷宇對決

工會提告！出賽費、肖像權成導火線　籃協親上火線兩點聲明釋疑

工會提告！出賽費、肖像權成導火線　籃協親上火線兩點聲明釋疑

快訊／李雅英轉戰PLG職籃　新賽季將為富邦勇士應援

快訊／李雅英轉戰PLG職籃　新賽季將為富邦勇士應援

李洋商業廣告持續播　運動部大動作5點澄清未違法

李洋商業廣告持續播　運動部大動作5點澄清未違法

快訊／職籃工會大動作！　選手集體提告中華籃協

快訊／職籃工會大動作！　選手集體提告中華籃協

【兒從澳洲回台給驚喜】躲背後合照爸媽竟沒發現　還以為是AI合成XD

熱門新聞

羅戈穩投、許庭綸挹注生涯首轟　平野惠一賽後肯定球隊逆轉氣勢

大谷翔平終於踏入賈吉的「領域」　WAR值「7.9」鎖定第4座MVP

U18台日大戰又要打左投！張乙安先發迎戰　轉播資訊這裡看

誰是最強中外野？陳傑憲自認差太多　難忘林哲瑄騙潘傑楷那一球

圍剿兄弟？闖台灣大賽另一劇本　餅總笑：我們加油、樂天也加油

葉君璋再談林哲瑄「801事件」　直率惹議但場上總是全力以赴

讀者回應

﻿

熱門新聞

1平野惠一肯定球隊逆轉氣勢

2大谷翔平WAR值「7.9」鎖定第4座MVP

3U18台日大戰又要打左投！

4最強外野？陳傑憲只服林哲瑄難忘這球

5圍剿兄弟？餅總：我們加油、樂天加油

最新新聞

1勇士補強沒了　布洛格登遭尼克簽下

2字母哥僅12分　土耳其闖歐錦賽金牌戰

3施洛德26分12助攻　德國闖歐錦賽金牌戰

4最強外野？陳傑憲只服林哲瑄難忘這球

5申皓瑋發文致意林哲瑄

熱門快報

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

即日起至9/17止，下載新聞雲APP，抽轟吧！全壘打音樂劇門票，一人中獎，三人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

頂尖台企匯集！2025全球產業脈動與海外台灣企業影響力經貿論壇

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯宵夜大PK

全聯宵夜大PK

「文里補習班」開課啦！今天要來補「好眠」，開箱6樣全聯宵夜，讓你吃飽好睡覺！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

力亞士鞋子被抗議！鋒總上場「聊一下」　肯定今日得點圈打擊

力亞士被抗議鞋子太閃？苦笑第一次遇到：不能拿這種小東西影響我

中華隊遭韓國痛擊　廖宏淵檢討比賽並公布明日先發

進擊怒吼！U18陳世展12.2局無失分　高中完美謝幕感性落淚

劉任右強調「不是隊友的錯」　曾聖恩盼全隊放開來打

金鍾國向RM成員宣布結婚　劉在錫.哈哈震驚到失語

【你好 我吃一口】主人挑釁烏龜 下一秒竟被咬慘叫！

梓梓球場邊「換內衣」　震撼元元：這18禁吧！

【法官的孫】陳漢典超狂家族背景起底！ 親友讚：他真的零架子

【孟婆湯又稀了】1歲娃：這麼大了丟水瓶還失敗？這有很難嗎？
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366