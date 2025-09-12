運動雲

>

TPVL職排也有韓籍三本柱　金吉娜、廉世彬、高佳彬變身小魔女

▲台中連莊打造「Little Witches」小魔女啦啦隊，成員陳伊、金吉娜、廉世彬、高佳彬。（圖／台中連莊提供）

記者杜奕君／綜合報導

台灣職業排球聯盟TPVL元年賽季即將開打，被視為具有奪冠超強實力的「台中連莊」，12日舉行成軍記者會，除了公布教練團、球員黃金陣容外，更打造「Little Witches」小魔女啦啦隊，除了由10年啦啦隊資歷的陳伊擔任隊長，更找來金吉娜、廉世彬、高佳彬3位南韓籍高人氣成員組成三本柱，3人今日首度合體現身，模樣相當吸睛。

▲廉世彬。（圖／台中連莊提供）

台中連莊攜手愛麗兒演藝經紀打造「Little Witches」小魔女啦啦隊。成員經過嚴格甄選，包括「抖音女王」以恩、短影音達人小李子、韓國舞蹈練習生娜比、「跆拳道女神」玥晨，以及擁有十年啦啦隊資歷的隊長陳伊，各具特色。

▲高佳彬。（圖／台中連莊提供）

此外，更找來3位韓國啦啦隊重磅加盟，包括韓國論壇票選第1名的廉世彬、曾在富邦主題日驚豔球迷的高佳彬，以及來自KT啦啦隊、社群擁有22萬粉絲追蹤的人氣成員金吉娜，三人首度合體曝光，話題十足。

▲金吉娜。（圖／台中連莊提供）

自成軍以來，小魔女已接連參與商演與節目錄製，不僅提升團隊知名度，也為球隊行銷帶來更多關注。

隊長陳伊表示，「希望小魔女能像會施展魔法一樣，把熱情帶給球迷，把力量傳遞給球員，陪伴台中連莊一起邁向勝利！」

▲小魔女啦啦隊的隊長陳伊。（圖／台中連莊提供）

