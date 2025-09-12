運動雲

>

工會提告！出賽費、肖像權成導火線　籃協親上火線兩點聲明釋疑

▲瓊斯盃地貼再度引發爭議，籃協副秘書長張承中親上火線回應。（圖／記者杜奕君攝）

▲瓊斯盃出賽費、球員肖像權又起爭議，中華籃協副秘書長張承中親上火線說明。（圖／記者杜奕君攝）

記者杜奕君／台北報導

台北市職業籃球員職業工會（以下簡稱職籃工會）稍早發出聲明，表達已經正式於9月8日協助選手，向中華民國籃球協會提出民事求償，其中兩大癥結點，包括針對2018、2019、2023年球員瓊斯盃「出賽費」，以及2024年販售球員海報侵犯肖像權，成為兩大導火線。對此，中華籃協也由副秘書長兼發言人張承中，發表兩點聲明釋疑。

稍早職籃工會發出正式聲明，強調針對出賽費、肖像權兩起事件，代替選手正式向籃協提出民事求償。

[廣告]請繼續往下閱讀...

至於籃協方面，副秘書長兼發言人張承中親上火線回應表示，2024年瓊斯盃球員出賽費已經支付，2025年的出賽費請款也在路上，至於包括2018年、2019年、2023年等3年，出賽費該如何計算，過去協會發放的「獎金」是否納入計算，這些都還需要討論。

另外，2024年瓊斯盃期間，承辦賽事單位在未得到籃協同意下，販售球員海報，盈餘僅新台幣4000元左右，當時承辦單位也表達願意將所得全數捐出作公益，並向球員致歉，但並未獲得工會同意。

對於職籃工會提出民事求償，具有律師身分的張承中則強調，「目前狀況不明朗，收到訴狀時再向大眾回報。」

籃協聲明如下：

一、針對2018、2019、2023年球員瓊斯盃出賽費，協會與工會歷經數次協商，雙方皆了解過去之出賽費甚難計算，牽涉出賽費如何計算，過去協會循往例發獎金是否納入計算，法規規定有盈餘時發放，那麼虧損年度是否不發放等等問題。協會曾邀請工會代表參加114年6月29日協會理事會，與理監事討論本案，但工會代表因故未出席。

二、針對2024年瓊斯盃球員海報侵犯球員肖像權，販售海報非協會授意、主導，承辦賽事單位未得協會同意販售海報，協會知悉後，立即要求承辦單位下架海報，協會雖事前不知情，但作為瓊斯盃主辦單位，責無旁貸。與工會討論的過程中，承辦單位坦承未得協會同意販售海報，總營收為新台幣四千餘元，承辦單位願全數捐出、致歉，未得工會同意。三方當時未協調出解決方案。

以上處理過程中，不論出賽費或肖像權侵權事宜，無球員直接或間接出面，協會無從得知球員真意。

▲瓊斯盃中華籃隊賀博。（圖／記者林敬旻攝）

▲瓊斯盃球員出賽費、肖像權成為此次籃協遭民事求償兩大導火線。（圖／記者林敬旻攝）

關鍵字： 職籃工會瓊斯盃中華籃協張承中台籃

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

快訊／李雅英轉戰PLG職籃　新賽季將為富邦勇士應援

快訊／李雅英轉戰PLG職籃　新賽季將為富邦勇士應援

李洋商業廣告持續播　運動部大動作5點澄清未違法

李洋商業廣告持續播　運動部大動作5點澄清未違法

快訊／職籃工會大動作！　選手集體提告中華籃協

快訊／職籃工會大動作！　選手集體提告中華籃協

LPGA皇后城錦標賽首輪亮眼　錢珮芸抓7鳥暫並列第3

LPGA皇后城錦標賽首輪亮眼　錢珮芸抓7鳥暫並列第3

跟著「台灣隊長」陳柏良母隊訓練　台灣4足球小將勇敢逐夢

跟著「台灣隊長」陳柏良母隊訓練　台灣4足球小將勇敢逐夢

慘！視網膜剝離動刀　獨行俠「一眉」戴維斯驚傳可能趕不上開季

慘！視網膜剝離動刀　獨行俠「一眉」戴維斯驚傳可能趕不上開季

快訊／林昀儒WTT澳門冠軍賽捷報　強勢挺進男單8強

快訊／林昀儒WTT澳門冠軍賽捷報　強勢挺進男單8強

「全民表妹」李雅英告別TPBL職籃　雲豹發文Thank You

「全民表妹」李雅英告別TPBL職籃　雲豹發文Thank You

2025全球極限體能鋼鐵大賽　玖壹壹洋蔥任推廣大使

2025全球極限體能鋼鐵大賽　玖壹壹洋蔥任推廣大使

李洋上任首度出席行政院會　針對體育班議題再度表態

李洋上任首度出席行政院會　針對體育班議題再度表態

被誤認成Karina　Winter無言笑出來

熱門新聞

U18世界盃／6局換投「球用丟的」惹怒球迷　廖宏淵連操樂天小將掀調度爭議

史上唯一！大谷翔平102轟＋77盜　數據甩開名人堂小葛瑞菲

快訊／李雅英轉戰PLG職籃　新賽季將為富邦勇士應援

快訊／李楷棋再見安打！中華隊激戰9局1比0勝波多黎各

大谷翔平終於踏入賈吉的「領域」　WAR值「7.9」鎖定第4座MVP

快訊／職籃工會大動作！　選手集體提告中華籃協

讀者回應

﻿

熱門新聞

1廖宏淵連戰操樂天投手引球迷關注

2大谷102轟＋77盜甩開名人堂

3李雅英轉戰PLG　新賽季為勇士應援

4陳世展7局無失分　台波激戰延長賽

5大谷翔平WAR值「7.9」鎖定第4座MVP

最新新聞

1圍剿兄弟？餅總：我們加油、樂天加油

2兄弟二軍傷兵潮釀比賽取消

3謝銘駿戰神首秀　力抗首爾SK騎士吞敗

4陳俊秀：林哲瑄應該還能再打

5中信兄弟二軍傷兵過多　聯盟宣布取消比賽

熱門快報

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

即日起至9/17止，下載新聞雲APP，抽轟吧！全壘打音樂劇門票，一人中獎，三人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

頂尖台企匯集！2025全球產業脈動與海外台灣企業影響力經貿論壇

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯宵夜大PK

全聯宵夜大PK

「文里補習班」開課啦！今天要來補「好眠」，開箱6樣全聯宵夜，讓你吃飽好睡覺！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

【頂尖投打對決】生涯首次交鋒徐若熙！張育成一棒咬中出牆啦

去年1轟到本季10轟　范國宸曝打擊心態：幫助球隊贏球滿開心

悍將雙轟5比4逆轉龍隊有隱憂　單場4失誤鋒總點出守備需要加強

中華隊遭韓國痛擊　廖宏淵檢討比賽並公布明日先發

劉任右強調「不是隊友的錯」　曾聖恩盼全隊放開來打

Lulu.陳漢典結婚　到底是不是為了憲哥的錢XD

提前得知陳漢典.Lulu要結婚 吳宗憲直播「笑容藏不住」

【奈米級肉肉】要當李多慧的腰真的太難了

【太危險了】微波木製餐盒起火！店員急滅火

陳漢典.Lulu真的官宣結婚 回顧在大熱門「甜蜜11年」！
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366