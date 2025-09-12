工會提告！出賽費、肖像權成導火線　籃協親上火線兩點聲明釋疑

▲瓊斯盃出賽費、球員肖像權又起爭議，中華籃協副秘書長張承中親上火線說明。（圖／記者杜奕君攝）

記者杜奕君／台北報導

台北市職業籃球員職業工會（以下簡稱職籃工會）稍早發出聲明，表達已經正式於9月8日協助選手，向中華民國籃球協會提出民事求償，其中兩大癥結點，包括針對2018、2019、2023年球員瓊斯盃「出賽費」，以及2024年販售球員海報侵犯肖像權，成為兩大導火線。對此，中華籃協也由副秘書長兼發言人張承中，發表兩點聲明釋疑。

稍早職籃工會發出正式聲明，強調針對出賽費、肖像權兩起事件，代替選手正式向籃協提出民事求償。

至於籃協方面，副秘書長兼發言人張承中親上火線回應表示，2024年瓊斯盃球員出賽費已經支付，2025年的出賽費請款也在路上，至於包括2018年、2019年、2023年等3年，出賽費該如何計算，過去協會發放的「獎金」是否納入計算，這些都還需要討論。

另外，2024年瓊斯盃期間，承辦賽事單位在未得到籃協同意下，販售球員海報，盈餘僅新台幣4000元左右，當時承辦單位也表達願意將所得全數捐出作公益，並向球員致歉，但並未獲得工會同意。

對於職籃工會提出民事求償，具有律師身分的張承中則強調，「目前狀況不明朗，收到訴狀時再向大眾回報。」

籃協聲明如下：

一、針對2018、2019、2023年球員瓊斯盃出賽費，協會與工會歷經數次協商，雙方皆了解過去之出賽費甚難計算，牽涉出賽費如何計算，過去協會循往例發獎金是否納入計算，法規規定有盈餘時發放，那麼虧損年度是否不發放等等問題。協會曾邀請工會代表參加114年6月29日協會理事會，與理監事討論本案，但工會代表因故未出席。

二、針對2024年瓊斯盃球員海報侵犯球員肖像權，販售海報非協會授意、主導，承辦賽事單位未得協會同意販售海報，協會知悉後，立即要求承辦單位下架海報，協會雖事前不知情，但作為瓊斯盃主辦單位，責無旁貸。與工會討論的過程中，承辦單位坦承未得協會同意販售海報，總營收為新台幣四千餘元，承辦單位願全數捐出、致歉，未得工會同意。三方當時未協調出解決方案。

以上處理過程中，不論出賽費或肖像權侵權事宜，無球員直接或間接出面，協會無從得知球員真意。

▲瓊斯盃球員出賽費、肖像權成為此次籃協遭民事求償兩大導火線。（圖／記者林敬旻攝）