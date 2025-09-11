快訊／林昀儒WTT澳門冠軍賽捷報　強勢挺進男單8強

▲林昀儒逆轉連拿3局，順利挺進WTT澳門冠軍賽男單8強。（圖／資料照）

記者杜奕君／綜合報導

台灣桌球一哥「沈默殺手」林昀儒，在2025年WTT澳門冠軍賽男單首戰擊敗世界第13名法國「眼鏡哥」A.勒布朗（Alexis Lebrun）後，11日在男單16強賽則碰頭法國資深老將高齊（Simon Gauzy），小林同學最終以7比11、11比9、11比9、11比6，最終3比1拿下勝利，挺進本次賽事男單8強。

首局世界男單排名第11位的林昀儒就陷入苦戰，世界排名第16位的高齊頻頻強攻，首局持續壓制小林同學，順利以11比7拿下。

第2局林昀儒狀態逐漸回穩，開局取得4比2領先，但高齊展現韌性緊咬不放，甚至出現超精彩美技「蛇球」，所幸關鍵時刻林昀儒連拿關鍵3分，率先取得3個局點穩住陣腳，最終11比9拿下此局，也將戰局逼平。

來到第3局，雙方又是持續激鬥，戰到4比4情況下，林昀儒率先突圍搶分，隨後持續穩住小幅領先，最終11比9拿下此局，取得2比1領先。

第4局開打後，林昀儒穩定出擊，持續拉開9比3領先優勢，隨後林昀儒取得5個賽末點，順利以11比6拿下此局，最終3比1拿下勝利，連拿3局挺進此次賽事8強，也取得對戰高齊的4連勝。