運動雲

>

快訊／林昀儒WTT澳門冠軍賽捷報　強勢挺進男單8強

▲▼林昀儒無緣4強。（圖／ITTF國際乒聯）

▲林昀儒逆轉連拿3局，順利挺進WTT澳門冠軍賽男單8強。（圖／資料照）

記者杜奕君／綜合報導

台灣桌球一哥「沈默殺手」林昀儒，在2025年WTT澳門冠軍賽男單首戰擊敗世界第13名法國「眼鏡哥」A.勒布朗（Alexis Lebrun）後，11日在男單16強賽則碰頭法國資深老將高齊（Simon Gauzy），小林同學最終以7比11、11比9、11比9、11比6，最終3比1拿下勝利，挺進本次賽事男單8強。

首局世界男單排名第11位的林昀儒就陷入苦戰，世界排名第16位的高齊頻頻強攻，首局持續壓制小林同學，順利以11比7拿下。

[廣告]請繼續往下閱讀...

第2局林昀儒狀態逐漸回穩，開局取得4比2領先，但高齊展現韌性緊咬不放，甚至出現超精彩美技「蛇球」，所幸關鍵時刻林昀儒連拿關鍵3分，率先取得3個局點穩住陣腳，最終11比9拿下此局，也將戰局逼平。

來到第3局，雙方又是持續激鬥，戰到4比4情況下，林昀儒率先突圍搶分，隨後持續穩住小幅領先，最終11比9拿下此局，取得2比1領先。

第4局開打後，林昀儒穩定出擊，持續拉開9比3領先優勢，隨後林昀儒取得5個賽末點，順利以11比6拿下此局，最終3比1拿下勝利，連拿3局挺進此次賽事8強，也取得對戰高齊的4連勝。

關鍵字： 林昀儒WTTWTT澳門冠軍賽桌球小林同學桌球

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

「全民表妹」李雅英告別TPBL職籃　雲豹發文Thank You

「全民表妹」李雅英告別TPBL職籃　雲豹發文Thank You

2025全球極限體能鋼鐵大賽　玖壹壹洋蔥任推廣大使

2025全球極限體能鋼鐵大賽　玖壹壹洋蔥任推廣大使

李洋上任首度出席行政院會　針對體育班議題再度表態

李洋上任首度出席行政院會　針對體育班議題再度表態

李洋上任後首波政策新局　全國382所高中體育組長會議扎根基層

李洋上任後首波政策新局　全國382所高中體育組長會議扎根基層

歐錦賽本屆兩大黑馬對決　馬卡南率芬蘭隊史首度挺進4強

歐錦賽本屆兩大黑馬對決　馬卡南率芬蘭隊史首度挺進4強

人在越南參賽！羽球好手盧震遭爆料不雅片外流　球團暫不回應

人在越南參賽！羽球好手盧震遭爆料不雅片外流　球團暫不回應

超悲情！金童唐西奇轟39分還是輸　斯洛維尼亞歐錦賽無緣4強

超悲情！金童唐西奇轟39分還是輸　斯洛維尼亞歐錦賽無緣4強

台灣「拳擊女王」捷報！　陳念琴WB拳擊世錦賽逆轉挺進4強

台灣「拳擊女王」捷報！　陳念琴WB拳擊世錦賽逆轉挺進4強

李洋昔搭檔流出不雅片！　超狂背景曝光

李洋昔搭檔流出不雅片！　超狂背景曝光

李洋昔搭檔與女友性愛片外流　精壯裸照曝光

李洋昔搭檔與女友性愛片外流　精壯裸照曝光

【以身作則】李洋上班跑5K！推每日運動30分鐘

熱門新聞

李洋昔搭檔流出不雅片！　超狂背景曝光

李洋昔搭檔與女友性愛片外流　精壯裸照曝光

U18世界盃／韓媒：首戰台灣攸關晉級　警戒中華隊投手群

人在越南參賽！羽球好手盧震遭爆料不雅片外流　球團暫不回應

生涯首交鋒！張育成砲轟徐若熙　WBC韓國教練團現場聚焦頂尖投打

U18台韓大戰今開打拚爭冠優勢！　超級循環賽首戰、轉播資訊一次看

讀者回應

﻿

熱門新聞

1李洋昔搭檔流出不雅片！　超狂背景曝光

2李洋昔搭檔與女友性愛片外流　精壯裸照曝光

3韓媒：今晚必須拿下台灣！

4羽球好手盧震不雅片外流　球團不回應

5張育成砲轟徐若熙！韓國隊聚焦

最新新聞

1林昀儒WTT澳門賽　挺進男單8強

2葉君璋揭選黃暐傑祕辛！怕被搶沒說破

3徐若熙球速罕見不到150！原因曝光

4中華隊單局丟4分暫時落後韓國

5內野失誤後陳真一起下？鋒總還原考量

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

頂尖台企匯集！2025全球產業脈動與海外台灣企業影響力經貿論壇

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯宵夜大PK

全聯宵夜大PK

「文里補習班」開課啦！今天要來補「好眠」，開箱6樣全聯宵夜，讓你吃飽好睡覺！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

直球對決！體育班存廢、協會人頭會員爭議　運動部長李洋說分明

【頂尖投打對決】生涯首次交鋒徐若熙！張育成一棒咬中出牆啦

出手助TPBL、PLG雙職籃合併？　運動部長李洋親曝想法

悍將雙轟5比4逆轉龍隊有隱憂　單場4失誤鋒總點出守備需要加強

去年1轟到本季10轟　范國宸曝打擊心態：幫助球隊贏球滿開心

謝欣穎認了分手王柏傑　「我已經和他沒有聯絡了」

【偶像劇都不敢這樣演】台北街頭驚見喪夫女「邊吵架邊被告白」 真相曝光大反轉

【眼皮好重...】狗狗坐副駕狂度辜快強制關機XD

情侶街頭爆吵「頭七沒過怎戀愛」　影片吸400萬觀看...真相大反轉

【地標換角了】梨山蔣公銅像吊空中移除　櫻花鉤吻鮭將接任
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366