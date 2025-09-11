運動雲

歐錦賽本屆兩大黑馬對決　馬卡南率芬蘭隊史首度挺進4強

▲歐錦男籃賽唐西奇、馬卡南。（圖／達志影像／美聯社）

▲「芬蘭司機」馬卡南強勢領軍，率領芬蘭隊史首度闖入歐錦賽4強。（圖／達志影像／美聯社）

記者杜奕君／綜合報導

本屆歐錦男籃賽「兩大黑馬」，一路過關斬將殺入最終8強的芬蘭、喬治亞正面對決，力拚關鍵4強門票。芬蘭在NBA猶他爵士當家球星馬卡南（Lauri Markkanen）砍下17分、6籃板，搭配團隊替補得分以「44比4」徹底壓制喬治亞，最終芬蘭以93比79勝出，隊史首度挺進歐錦賽4強。

芬蘭與喬治亞在本屆歐錦賽都寫下驚奇之旅，其中芬蘭在16強賽扳倒本屆奪冠呼聲極高，有NBA天王級球星「小丑」約基奇（Nikola Jokic）坐鎮的塞爾維亞，更讓芬蘭聲勢一飛衝天。

至於喬治亞本屆賽事表現同樣不遑多讓，在陣中沒有任何NBA頂尖球星坐鎮情況下，先後扳倒衛冕軍西班亞，以及強敵法國，同樣闖入8強行列。

兩支黑馬球隊今日對決，兩隊一路呈現激戰，喬治亞靠著NBA現役長人馬牧克拉許維理（Sandro Mamukelashvili）挺身飆分，末節一度追到僅6分差距，不過芬蘭關鍵時刻仍穩住陣腳，最終14分之差贏球，取得晉級4強資格。

此戰芬蘭以揚蒂寧（Mikael Jantunen）拿下19分最高，球隊頭號王牌馬卡南則有17分、6籃板，至於輸球仍寫下榮耀的喬治亞方面，則以目前效力多倫多暴龍的馬牧克拉許維理拿到22分、8籃板最佳。

芬蘭贏球後，4強戰則要面對歐陸超級勁旅德國，只要贏球就能挺進本屆歐錦賽最終冠軍決賽。

