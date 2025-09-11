超悲情！金童唐西奇轟39分還是輸　斯洛維尼亞歐錦賽無緣4強

▲唐西奇單場狂砍39分，本屆歐錦男籃賽仍無緣4強。（圖／達志影像／美聯社）

記者杜奕君／綜合報導

「籃球金童」唐西奇（Luka Doncic）11日在本屆歐錦男籃賽8強戰面對勁敵德國，整場又是大秀全能身手，轟下39分、10籃板、7助攻，但面對兵多將廣的德國大軍，所屬斯洛維尼亞最終仍以91比99敗北，無緣挺進本屆歐錦賽4強。

今夏休賽季成功減重，並和母隊洛杉磯湖人簽下鉅額續約的唐西奇，在此次歐錦賽個人表現依舊大殺四方，今日對上德國賽前，更被視為本屆歐錦賽MVP熱門人選之一。

不過8強戰率領斯洛維尼亞交手德國，唐西奇開賽強勢飆分，一度率隊取得多達11分領先優勢，但德國男籃在陣中擁有包括奧蘭多魔術主力前鋒華格納（Franz Wagner）、沙加緬度國王，也是德國男籃王牌的主控施洛德（Dennis Schroder），以及同樣具有NBA多年資歷的禁區中樞泰斯（Daniel Theis）領軍下，逐步找回攻守節奏。

最終德國在6人得分達雙位數，華格納砍下23分，施洛德20分、7助攻，泰斯也貢獻15分、9籃板通力合作下，最終以8分之差逆轉擊敗斯洛維尼亞，德國也取得晉級本屆4強門票。

唐西奇全場雖然爆砍39分、10籃板、7助攻，無奈斯洛維尼亞陣中其他隊友並未給予太多火力奧援，也讓這位超級球星的此次歐錦賽之路提前終結。

至於德國在挺進本屆4強後，將交手同樣闖入4強，本屆歐錦賽最大黑馬的芬蘭，爭取冠軍賽門票。

▲唐西奇歐錦賽止步後，將開始備戰NBA新賽季。（圖／達志影像／美聯社）