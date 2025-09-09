運動雲

全民運動署成立　首任署長房瑞文減重10公斤盼讓運動全民化

▲全民運動署首任署長房瑞文出席揭牌暨布達典禮。（圖／記者林敬旻攝）

▲全民運動署首任署長房瑞文。（圖／記者林敬旻攝）

記者杜奕君／台北報導

運動部旗下的全民運動署9日正式揭牌成立，首任署長由前體育署副署長房瑞文擔綱。房瑞文透露，「自己以身作則減重10公斤，期望推動公務機關運動認證，由公務機關帶頭提倡運動文化。」另外，房瑞文也點出，全民運動署未來將以「運動全民化」、「科技體適能常態化」，作為兩大工作重點。

在上午運動部正式揭牌，並由奧運雙金名將李洋擔任首任部長後，旗下管轄之全民運動署也在下午正式揭牌。

將擔任首任署長的房瑞文也強調，未來將以「運動全民化」與「科技體適能常態化」為兩大工作重點，希望推展社群運動俱樂部，並結合企業資源解決場地不足。另外也將與各縣市合作設立科技體適能檢測站，提供民眾專業檢測與運動處方。

房瑞文透露，「感謝行政院以及運動部部長李洋的信任，自己近期透過規律運動減重10公斤，就是希望以身作則，也能夠推動公務機關運動認證，由公務機關帶頭來倡議運動文化。」

另外，房瑞文也提到，全民運動署短程的兩大工作重點，首先將是「運動全民化」，另外則是「科技體適能常態化」，希望讓全民運動真正走入每個人的生活。

▲運動部部長李洋、全民運動署首任署長房瑞文。（圖／記者林敬旻攝）

▲運動部部長李洋（左）以及全民運動署首任署長房瑞文。（圖／記者林敬旻攝）

