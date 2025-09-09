運動雲

>

快訊／李洋擔任部長原因曝光　卓榮泰：再難都沒有得奧運金牌難

▲新任運動部長李洋出席揭牌暨布達典禮。（圖／記者林敬旻攝）

▲運動部正式揭牌，部長李洋布達上任。（圖／記者林敬旻攝）

記者杜奕君／台北報導

「運動部」在9月9日「國民體育日」正式揭牌成立，首任部長由奧運羽球兩面金牌得主李洋擔任，行政院長卓榮泰更透露，「李洋就是擔任部長的最佳人選，我知道萬事起頭難，但是再難都沒有得奧運金牌難，而且李洋還能得兩次，希望李洋未來會是把運動部金字招牌擦亮的部長！」

體育署正式升格成為運動部，並在今日揭牌，首任部長李洋也在今日正式布達上任。李洋也親自重申未來6大政策，展現「金牌部長」新氣象。

[廣告]請繼續往下閱讀...

行政院院長卓榮泰表示，「中華民國全新部會，運動部今天正式成立了！李洋部長當時就是諮詢小組成員之一，他在開會每次都沒缺席，每次都發表深入的意見，因此我們希望找一位能在球場上為國爭光，知道對運動界該如何改進，就是擔任部長的最佳人選。」

▲總統賴清德出席運動部揭牌暨布達典禮。（圖／記者林敬旻攝）

▲總統賴清德今日親自出席運動部正式揭牌典禮。（圖／記者林敬旻攝）

卓榮泰說，「萬事起頭難，再難都沒有得奧運金牌難！而且他還能得兩次，未來希望李部長未來繼續帶給國人振奮、喜悅與團結，未來屬於體育的改革、健全各單項協會的腳步還得加快，讓全民體育真正落實。」

「未來也許李洋會被稱為『金牌部長』，但我期許李洋會是擦亮金字招牌的部長，把運動部的金字招牌擦亮的部長，大家一起運動、一起帥！」卓榮泰如此說道。

總統賴清德表示，「祝福未來的運動部，在李洋部長的帶領下，開啟運動的新紀元與新里程碑，也感謝李洋部長願意承擔重責大任。李洋已經做好準備，他不僅了解運動員心聲，也提出未來6項具體計畫，我一定鼎力支持李洋部長，也希望體育界、全民都支持李洋部長。」

賴清德表示，「我也希望能持續推廣職業運動，從俱樂部的半職業運動，到邁入職業運動，讓選手在國際舞台為國爭光後，還能轉進職業運動，希望讓每位運動選手都能在運動領域的不同階段，持續貢獻心力。體育不分黨派、運動團結國家，大家一起讓運動員追逐夢想、全民得到健康，讓國家能持續在國際上發光發熱。」

▲行政院長卓榮泰出席運動部揭牌暨布達典禮。（圖／記者林敬旻攝）

▲行政院長卓榮泰親曝李洋出線擔任首任部長主因。（圖／記者林敬旻攝）

關鍵字： 李洋運動部賴清德卓榮泰

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

快訊／台灣體壇新紀元！　「運動部」揭牌李洋部長正式上任

快訊／台灣體壇新紀元！　「運動部」揭牌李洋部長正式上任

96自由車聯賽第三站武嶺站落幕　李廷威單飛奪冠包辦雙衫

96自由車聯賽第三站武嶺站落幕　李廷威單飛奪冠包辦雙衫

黃筱雯5比0「完封」蒙古對手　WB拳擊世錦賽勇闖8強

黃筱雯5比0「完封」蒙古對手　WB拳擊世錦賽勇闖8強

運動部將正式掛牌　前體育主播卓君澤傳將成部長李洋左右手

運動部將正式掛牌　前體育主播卓君澤傳將成部長李洋左右手

擊敗歐錦賽奪冠大熱門塞爾維亞　芬蘭司機馬卡南：要繼續前進

擊敗歐錦賽奪冠大熱門塞爾維亞　芬蘭司機馬卡南：要繼續前進

帶著腿傷爆砍42分領軍闖歐錦賽8強　唐西奇：一切都會好起來

帶著腿傷爆砍42分領軍闖歐錦賽8強　唐西奇：一切都會好起來

曾在NBA爵士打過4場　世界籃球浪人基德加盟台北戰神

曾在NBA爵士打過4場　世界籃球浪人基德加盟台北戰神

29分鐘狂砍37分10籃板　字母哥率領希臘連4屆勇闖歐錦賽8強

29分鐘狂砍37分10籃板　字母哥率領希臘連4屆勇闖歐錦賽8強

歐錦賽最大黑馬！　喬治亞擊敗法國隊史首度挺進8強

歐錦賽最大黑馬！　喬治亞擊敗法國隊史首度挺進8強

雲豹撂倒日本職籃勁旅　台日交流賽主場奪勝

雲豹撂倒日本職籃勁旅　台日交流賽主場奪勝

【回家了】柯文哲整整一年再看見陽光：反省改進自己

熱門新聞

快訊／台灣體壇新紀元！　「運動部」揭牌李洋部長正式上任

台灣「旅美強投」對決大谷翔平有望！　時間曝光

運動部將正式掛牌　前體育主播卓君澤傳將成部長李洋左右手

力挺大鬍子！　巴克利：哈登是NBA史上最優秀進攻球員

快訊／「金牌部長」李洋來了　正式接掌運動部宣示6大政策

大谷翔平守護神計畫？羅伯斯：尚未定案

讀者回應

﻿

熱門新聞

1體壇新紀元　運動部揭牌李洋部長上任

2台灣「旅美強投」　有望對決大谷翔平

3前主播卓君澤　傳當運動部長李洋機要

4巴克利：哈登是NBA史上最優秀進攻球員

5金牌部長李洋　宣示運動部6大政策

最新新聞

1悍將921邀SJ小分隊登大巨蛋

2金牌部長李洋　宣示運動部6大政策

3李洋擔任部長　卓榮泰曝出線主因

4西蒙斯「不甘領底薪」拒絕尼克報價

5美馬學宣布季後引退　林智勝曾轟

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

普渡新選擇-全聯調理包

普渡新選擇-全聯調理包

「文里補習班」開課啦！今天要來補「中元普渡供品」，一起來開箱全聯調理包！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

【林智勝女兒再登大巨蛋】引退賽開場表演同框小龍女！

林智勝引退後迎教練挑戰！坦言恐懼卻要從零開始　先享受一天高爾夫假期

【傳奇告別】林智勝大巨蛋引退儀式　洪一中獻花牽手送祝福

林智勝引退賽女兒再登大巨蛋　同框小龍女！開場舞帥翻全場

【昔日戰友】驚喜現身林智勝引退儀式！林泓育與大師兄擁抱淚崩

讓人無法拒絕的「台灣味」！ Winter演唱會為「小泡芙」違規XD

【撒冥紙鬧場】柯文哲才吃完豬腳麵線！吃屎哥怒吼：台灣沒司法了嗎

家寧拿到公司帳本了！　「我沒有侵占任何人的錢」

王心凌牽手Energy跳〈愛你〉　坤達笑：演唱會最難的歌

為籌律師費拚了！ Cardi B擺攤叫賣CD
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366