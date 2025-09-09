快訊／李洋擔任部長原因曝光　卓榮泰：再難都沒有得奧運金牌難

▲運動部正式揭牌，部長李洋布達上任。（圖／記者林敬旻攝）

記者杜奕君／台北報導

「運動部」在9月9日「國民體育日」正式揭牌成立，首任部長由奧運羽球兩面金牌得主李洋擔任，行政院長卓榮泰更透露，「李洋就是擔任部長的最佳人選，我知道萬事起頭難，但是再難都沒有得奧運金牌難，而且李洋還能得兩次，希望李洋未來會是把運動部金字招牌擦亮的部長！」

體育署正式升格成為運動部，並在今日揭牌，首任部長李洋也在今日正式布達上任。李洋也親自重申未來6大政策，展現「金牌部長」新氣象。

行政院院長卓榮泰表示，「中華民國全新部會，運動部今天正式成立了！李洋部長當時就是諮詢小組成員之一，他在開會每次都沒缺席，每次都發表深入的意見，因此我們希望找一位能在球場上為國爭光，知道對運動界該如何改進，就是擔任部長的最佳人選。」

▲總統賴清德今日親自出席運動部正式揭牌典禮。（圖／記者林敬旻攝）

卓榮泰說，「萬事起頭難，再難都沒有得奧運金牌難！而且他還能得兩次，未來希望李部長未來繼續帶給國人振奮、喜悅與團結，未來屬於體育的改革、健全各單項協會的腳步還得加快，讓全民體育真正落實。」

「未來也許李洋會被稱為『金牌部長』，但我期許李洋會是擦亮金字招牌的部長，把運動部的金字招牌擦亮的部長，大家一起運動、一起帥！」卓榮泰如此說道。

總統賴清德表示，「祝福未來的運動部，在李洋部長的帶領下，開啟運動的新紀元與新里程碑，也感謝李洋部長願意承擔重責大任。李洋已經做好準備，他不僅了解運動員心聲，也提出未來6項具體計畫，我一定鼎力支持李洋部長，也希望體育界、全民都支持李洋部長。」

賴清德表示，「我也希望能持續推廣職業運動，從俱樂部的半職業運動，到邁入職業運動，讓選手在國際舞台為國爭光後，還能轉進職業運動，希望讓每位運動選手都能在運動領域的不同階段，持續貢獻心力。體育不分黨派、運動團結國家，大家一起讓運動員追逐夢想、全民得到健康，讓國家能持續在國際上發光發熱。」

▲行政院長卓榮泰親曝李洋出線擔任首任部長主因。（圖／記者林敬旻攝）