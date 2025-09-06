雲豹撂倒日本職籃勁旅　台日交流賽主場奪勝

▲雲豹一哥高錦瑋此戰貢獻15分、4籃板、4助攻、2抄截。（圖／雲豹提供）

記者杜奕君／綜合報導

TPBL職籃桃園台啤永豐雲豹與日本職籃B.League第2級強權球隊熊本Volters，在6日進行「台日友好城市交流賽」，桃園楊梅體育園區現場湧入爆滿球迷入場觀戰，身為東道主的雲豹展現威力，下半場僅讓對手拿到21分，最終雲豹就以69比58贏得勝利。

雲豹與Volters連續第3年進行交流賽，更是首次在台灣舉行，雲豹吉祥物「豹哥」以及來自熊本的「熊本熊」開打前攜手演出為比賽拉開序幕後，賽事精彩開打，儘管定位為交流賽，但雙方皆派出最佳陣容並以最認真態度全力以赴上陣，戰況相當激烈，上半場打完，Volters以37比31領先雲豹。

下半場易籃後雲豹團隊開始展現進攻火力，上半場僅得6分的克羅馬(Lasan Kromah)手感加溫率領全隊反攻，他攻下全場最高19分，「小高」高錦瑋則是砍進15分，加上「金牌特務」林信寬投進2顆3分球、全場12分，雲豹逆轉擊敗Volters。

熊本Volters社長湯之上聡表示，很感謝台灣的大家，兩隊今天展現了一場非常好的比賽，除了很感謝球隊能首次來到台灣，更謝謝從熊本來台應援的大家，希望此戰之後雙方各自努力，在接下來的賽事繼續加油。他更用中文說：「加油！加油！」

雲豹球團執行長張建偉說，「很開心能夠在桃園進行交流賽，但嚴格說起來，其實這是一場學習賽，因為我們從熊本身上學到很多，我們到桃園第4年，但從他們經營熊本13年的經驗來看，職業球隊真的要經營在地才能成功，我們不只是要學習、模仿，更要超越、進階！」

此場比賽也是雲豹新任總教練羅德爾(Henrik Rödl)首次驗證帶隊，他表示，自己來了一週，跟著球隊做了完整訓練，從球員到制服組對我都很禮遇，雖然這場上半場球隊命中率不理想，但修正後下半場只讓對手攻下21分，我們的籃板也有明顯進步。

羅德爾說，「上個賽季已經結束，我們現在是嶄新球隊，有很多地方可以進步，特別是在防守端的部分，要不斷的溝通與輪轉，透過這場比賽，我知道我們可以更好。」

林信寬則表示，「這場比賽我一直都很興奮，因為我們好不容易在全隊到齊的情況下打這場交流賽，而且又是在台灣辦，我全場都很亢奮，很高興有贏球，我相信我們展現出不同的球風大家也看到了，防守體系建立得越來越好，我很期待今年球季。」

▲雲豹「金牌射手」林信寬貢獻12分、5籃板、4助攻、2抄截。（圖／雲豹提供）