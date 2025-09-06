運動雲

>

雲豹撂倒日本職籃勁旅　台日交流賽主場奪勝

▲高錦瑋、林信寬、張建偉、熊本熊。（圖／雲豹提供）

▲雲豹一哥高錦瑋此戰貢獻15分、4籃板、4助攻、2抄截。（圖／雲豹提供）

記者杜奕君／綜合報導

TPBL職籃桃園台啤永豐雲豹與日本職籃B.League第2級強權球隊熊本Volters，在6日進行「台日友好城市交流賽」，桃園楊梅體育園區現場湧入爆滿球迷入場觀戰，身為東道主的雲豹展現威力，下半場僅讓對手拿到21分，最終雲豹就以69比58贏得勝利。

雲豹與Volters連續第3年進行交流賽，更是首次在台灣舉行，雲豹吉祥物「豹哥」以及來自熊本的「熊本熊」開打前攜手演出為比賽拉開序幕後，賽事精彩開打，儘管定位為交流賽，但雙方皆派出最佳陣容並以最認真態度全力以赴上陣，戰況相當激烈，上半場打完，Volters以37比31領先雲豹。

[廣告]請繼續往下閱讀...

下半場易籃後雲豹團隊開始展現進攻火力，上半場僅得6分的克羅馬(Lasan Kromah)手感加溫率領全隊反攻，他攻下全場最高19分，「小高」高錦瑋則是砍進15分，加上「金牌特務」林信寬投進2顆3分球、全場12分，雲豹逆轉擊敗Volters。

熊本Volters社長湯之上聡表示，很感謝台灣的大家，兩隊今天展現了一場非常好的比賽，除了很感謝球隊能首次來到台灣，更謝謝從熊本來台應援的大家，希望此戰之後雙方各自努力，在接下來的賽事繼續加油。他更用中文說：「加油！加油！」

雲豹球團執行長張建偉說，「很開心能夠在桃園進行交流賽，但嚴格說起來，其實這是一場學習賽，因為我們從熊本身上學到很多，我們到桃園第4年，但從他們經營熊本13年的經驗來看，職業球隊真的要經營在地才能成功，我們不只是要學習、模仿，更要超越、進階！」

此場比賽也是雲豹新任總教練羅德爾(Henrik Rödl)首次驗證帶隊，他表示，自己來了一週，跟著球隊做了完整訓練，從球員到制服組對我都很禮遇，雖然這場上半場球隊命中率不理想，但修正後下半場只讓對手攻下21分，我們的籃板也有明顯進步。

羅德爾說，「上個賽季已經結束，我們現在是嶄新球隊，有很多地方可以進步，特別是在防守端的部分，要不斷的溝通與輪轉，透過這場比賽，我知道我們可以更好。」

林信寬則表示，「這場比賽我一直都很興奮，因為我們好不容易在全隊到齊的情況下打這場交流賽，而且又是在台灣辦，我全場都很亢奮，很高興有贏球，我相信我們展現出不同的球風大家也看到了，防守體系建立得越來越好，我很期待今年球季。」

▲高錦瑋、林信寬、張建偉、熊本熊。（圖／雲豹提供）

▲雲豹「金牌射手」林信寬貢獻12分、5籃板、4助攻、2抄截。（圖／雲豹提供）

關鍵字： 雲豹熊本VoltersB.League台籃TPBL台日友好城市交流賽高錦瑋林信寬

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

花半年力邀！　桃園雲豹促成日本職籃熊本Volters來台打交流賽

花半年力邀！　桃園雲豹促成日本職籃熊本Volters來台打交流賽

憾！巴西5人制足球門將奮勇擋球　下一秒倒地猝逝

憾！巴西5人制足球門將奮勇擋球　下一秒倒地猝逝

落後24分差點大逆轉！　U16中華男籃惜敗南韓明爭第7名

落後24分差點大逆轉！　U16中華男籃惜敗南韓明爭第7名

2025國高中盃羽球錦標賽9月登場　2600位菁英齊聚台北爭霸

2025國高中盃羽球錦標賽9月登場　2600位菁英齊聚台北爭霸

新世代大三元製造機吉迪　與公牛談判進展曝光

新世代大三元製造機吉迪　與公牛談判進展曝光

「拳擊精靈」好威！　吳詩儀WB世錦賽強勢挺進16強

「拳擊精靈」好威！　吳詩儀WB世錦賽強勢挺進16強

NBA冠軍隊好悲情　雷霆連兩季首輪新秀賽季沒開打就報銷

NBA冠軍隊好悲情　雷霆連兩季首輪新秀賽季沒開打就報銷

被日本163公分越圭司轟31分　U16中華男籃無緣亞洲盃4強

被日本163公分越圭司轟31分　U16中華男籃無緣亞洲盃4強

簡浩執教首勝到手　夢想家擊敗日本職籃秋田北部喜悅

簡浩執教首勝到手　夢想家擊敗日本職籃秋田北部喜悅

熊本熊驚喜現身　台啤雲豹對決熊本Volters交流賽6日登場

熊本熊驚喜現身　台啤雲豹對決熊本Volters交流賽6日登場

【放我回家！】貓咪洗澡任人揉搓但嘴巴狂抱怨XD

熱門新聞

大谷翔平臨危受命先發3.2局無失分　火球飆163公里展現氣魄

張惠妹領唱應援曲！4萬人大合唱掀雞皮疙瘩　林智勝大巨蛋感性告白

大谷翔平160火球連發　金鶯代總讚嘆簡直就是獨角獸：太誇張了

女兒林禹融引退賽熱跳開場舞　林智勝：彩排很久 她蠻認真的

林智勝揭假球案波及心路：曾與母決裂　遭懷疑痛苦到想退役

經典賽／2026WBC東京巨蛋票價揭曉　最低618元就能進場看中華隊

讀者回應

﻿

熱門新聞

1大谷翔平臨危先發3.2局無失分

2張惠妹領唱應援曲！4萬人大合唱掀雞皮疙瘩

3大谷翔平160火球連發　敵隊教頭讚嘆簡

4林智勝女兒林禹融引退賽熱跳開場舞

5林智勝揭假球案波及心路：與母決裂

最新新聞

1單季300萬人次！中職36年寫歷史

2雲豹撂倒日本職籃勁旅　交流賽奪勝

3台鋼狀元韋宏亮首秀　好想對決林智勝

4張惠妹領唱應援曲！4萬人大合唱掀雞皮疙瘩

5威能帝6局10K率桃猿8比0奪完封勝

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

普渡新選擇-全聯調理包

普渡新選擇-全聯調理包

「文里補習班」開課啦！今天要來補「中元普渡供品」，一起來開箱全聯調理包！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

【氣到破音XD】多慧爸爸調椅子沒注意害她摔跤 她氣到鴨子音：爸爸壞人！

【舞力全開！】女兒林禹融引退賽熱跳開場舞　林智勝：彩排很久她蠻認真的

王建民親自證實「都市傳說」　回憶超猛紀錄淡定：輕鬆丟

【手榴彈投71公尺？】王建民親自證實「都市傳說」：輕鬆丟～

31號的勝利！味全龍首戰3比1取勝　葉君璋肯定鎛銳、笑談智勝退場插曲

【監視器神救援】阿嬤給500堅稱付1000？一查真相曝光…

李珠珢訪到一半往前走...　看記者舉麥辛苦幫忙拿

阿嬤給500「卻堅持付1000」　店家現場調監控化解糾紛！

【誰更瘋誰就贏】送信遇狗狗狂吠 超狂郵差追回去：來啊一起瘋XD

郵差送信遇田邊狗狗狂吠　他耍狠反追：不怕陪你瘋
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366