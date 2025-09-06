運動雲

2025國高中盃羽球錦標賽9月登場　2600位菁英齊聚台北爭霸

▲2025全國國高中盃個人羽球賽9月9日開打，2600名小將齊聚台北開戰、高男單頭號種子，來自中租大同的易仲祥。（圖／羽球協會提供）

▲2025全國國高中盃個人羽球賽9月9日開打，2600名小將齊聚台北開戰。（圖／羽球協會提供）

記者杜奕君／綜合報導

2025國高中盃個人羽球錦標賽將於9月9日至19日在台北體育館七樓舉行，今年已是第二年將國中與高中賽事合併辦理。個人賽率先開打，團體賽則預計於11月登場。報名人數突破2600人，來自全台的頂尖青少年羽球選手將齊聚一堂，為爭奪最高榮譽展開激烈對決。

本屆賽事個人項目競爭激烈，不少選手在國際賽事表現亮眼。中租大同男單選手易仲祥，曾在2025年全國青少年排名賽中奪冠，近期也積極參加成人組職業賽事，在高雄大師賽與瑞昌大師賽都接連闖進正賽。

易仲祥以開放打法和優異速度見長，身為高男單會內賽頭號種子，被看好是奪冠大熱門。高中女單賽場則呈現群雄逐鹿，頭號種子中租大同廖元琪、第二種子中租大同柯佳玲，以及第三、四種子的亞柏雄中溫舒伃與中租大同陳思璇，實力接近，臨場發揮將成勝負關鍵。

在高中男雙部分，西苑合庫的張恩睿、張淏翔組合曾於2024年亞洲U17暨U15青少年羽球錦標賽為中華隊摘下銅牌，證明具備與亞洲強隊抗衡的實力。

本屆他們以高男雙第一種子出戰，但其他種子選手同樣實力堅強，預料賽事將相當精彩。至於高中女雙，最受矚目的莫過於中租大同詹博媗、廖品蓁這一組合，兩人在114年全國羽球團體錦標賽乙組決賽中助隊封后，尤其詹博媗、廖品蓁雙打搭檔更是團隊奪冠的關鍵戰力，備受各界期待。

▲高男單頭號種子，來自中租大同的易仲祥。（圖／羽球協會提供）

▲高男單頭號種子，來自中租大同的易仲祥。（圖／羽球協會提供）

