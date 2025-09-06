運動雲

新世代大三元製造機吉迪　與公牛談判進展曝光

▲公牛與吉迪的談判進度似乎有所進展。（圖／達志影像／美聯社）

記者杜奕君／綜合報導

芝加哥公牛與22歲受限制自由球員吉迪（Josh Giddey）的續約協商近期出現新進展。根據《ESPN》記者馬克斯（Bobby Marks）報導，公牛已將合約報價從原本的4年8000萬美元上調至4年8800萬美元，展現誠意希望留下這位新世代「大三元製造機」好手。

據美國媒體報導，吉迪陣營希望能拿到一份5年、總價約1億5000萬美元，年薪達到3000萬美元的長約。但目前和公牛陣營在合約條件上仍有落差，但談判持續進行中。

當然吉迪也有其他選擇，他可在10月1日前決定是否接受現有的1110萬美元「合格報價（Qualifying Offer）」。若選擇這一方案，他將擁有一年不可被交易的保障，因為一旦遭到交易，將會喪失「鳥權（Bird Rights）」，同時在明年夏天成為完全自由球員。

公牛隊則還可以選擇是否延長合格報價，或繼續與吉迪協商新的合約方案。吉迪在2024-25賽季加盟芝加哥後，場均繳出14.6分、8.1籃板、7.2助攻及1.2抄截的全能數據，展現出極高的發展潛力。雙方最終是否能達成共識，仍有待後續觀察。

關鍵字： 吉迪公牛NBAJosh Giddey

