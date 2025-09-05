小飛人林彥廷正式簽約國王　喊話對決高中隊友高錦瑋

▲小飛人林彥廷正式簽約國王，喊話想對決高中隊友高錦瑋。（圖／國王提供）

記者杜奕君／綜合報導

新北國王今（5）日上午宣布簽下後衛林彥廷，下午林彥廷與自花蓮北上的家人一同現身新莊體育館，完成簽約，正式加盟國王，開啟生涯全新篇章。

不同於過去在大學與CBA時期 穿著 0 或 1 號球衣，這次林彥廷選擇披上12號球衣，背後的意義，他表示，「我在高中打球高三的時後，能仁的那一年，是我打球最有自信的時期，當時背號就是12號。來到新的球隊、新的環境，我想給自己一個新的期許，所以選擇了12號。」

談到回到台灣職籃最期待對決的對手，林彥廷毫不猶豫的點名昔日能仁家商隊友、現效力於桃園永豐雲豹的高錦瑋，「我最想碰到錦瑋，還有丁冠皓。我們休賽季常常一起練球，錦瑋可能也沒想到我會來國王，之後比賽碰到他，我絕對會狠狠的弄。」

而在國王陣中，讓他印象最深刻的學長則是同樣出身能仁的簡祐哲，「應該是祐哲學長吧，他是能仁的大學長。雖然我們沒有重疊，但我國中時看能仁比賽，就看到祐哲身披10號，三分球特別準，印象很深刻。」

展望新賽季，林彥廷給自己定下明確目標「希望能不斷鞭策自己，維持在國際舞台上的競爭力，幫助國王再拿一座冠軍。」



