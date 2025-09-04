運動雲

才剛結束訪台行！　雷納德遭爆料與快艇8.6億密約遭NBA調查

▲▼雷納德（Kawhi Leonard）現身桃園巨蛋。（圖／記者李毓康攝）

▲雷納德陷入與快艇密約傳聞風暴，NBA官方傳出將展開調查。（圖／記者李毓康攝）

記者杜奕君／綜合報導

日前才剛剛結束首度訪台行程，NBA洛杉磯快艇超級球星雷納德（Kawhi Leonard）就被爆料，與快艇老闆巴爾默（Steve Ballmer）以「密約」形式，給予雷納德空頭公司職位，並且支付高達2800萬美元（約新台幣8.6億元）薪水，藉以規避NBA聯盟薪資上限規定，NBA官方已經對此事件展開調查是否涉及不法情事。

根據美國媒體《The Athletic》報導，針對媒體爆料快艇與雷納德「密約」事件，聯盟方面已經開始展開調查。

此事件源頭來自前Aspiration環保公司員工在《Pablo Torre Finds Out》播客上的爆料。該員工透露，2022年Aspiration透過執行長巴爾默，與球星雷納德簽下為期4年、價值2800萬美元的代言合約。不過，今年3月Aspiration已正式申請破產。

根據破產文件，Aspiration聯合創辦人桑柏格（Joe Sanberg）因涉及電信詐欺遭逮捕，並於8月認罪。而雷納德所管理的KL2 Aspire, LLC公司則主張，仍有700萬美元款項尚未收到。值得注意的是，快艇隊竟成為Aspiration最大的債權人，聲稱公司欠他們高達3000萬美元。

其實，早在2019年雷納德與快艇簽約時，NBA曾針對相關傳聞展開調查。據悉，當時有消息稱雷納德的叔叔兼商業夥伴曾向球隊提出額外條件，包括球隊股份、私人飛機、住宅及場外代言收入。不過，NBA並未發現快艇有違規承諾這些要求的證據。

這次Aspiration破產牽扯出的代言糾紛，若最終證實快艇隊有違反聯盟規定，球隊恐面臨最高750萬美元罰款、喪失選秀權、球員合約失效，以及球員最高35萬美元的罰金，甚至相關人員可能遭到禁賽。

