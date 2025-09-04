4年27.6億台幣天價！　獨行俠搬巨約續留優質長人華盛頓

▲獨行俠華盛頓獲得4年鉅額延長合約。（圖／達志影像／美聯社）

記者杜奕君／綜合報導

達拉斯獨行俠在上賽季雖然做出震撼交易，將超級球星「籃球金童」唐西奇（Luka Doncic）送往洛杉磯湖人，引發全球籃壇熱議。不過球隊今夏休賽季持續補強，先是選進狀元郎弗拉格（Cooper Flagg），4日又傳出和陣中主力前鋒華盛頓（P.J. Washington）簽下4年9000萬美金，折合台幣27.6億的延長合約，穩固主力陣容。

原本僅和獨行俠剩下1季合約，現年27歲身高201公分的華盛頓，在上賽季平均繳出14.7分、7.8籃板、2.3助攻、1.1抄截、1.1阻攻，外帶38.1%三分球命中率的水準表現下，讓獨行俠管理層決心搬出4年9000萬美金的合約留人。

事實上，獨行俠在經歷上季震撼全球的唐西奇交易案後，這個休賽季不斷設法強化主力陣容，先前已經和明星主控厄文（Kyrie Irving），以及主戰長人加佛德（Daniel Gafford）都完成3年延長合約。

如今再和邁入生涯成熟期的華盛頓簽下4年延長合約，加上狀元新希望弗拉格，以及王牌長人「一眉」戴維斯（Anthony Davis）、主力射手湯普森（Klay Thompson），獨行俠整體陣容強度依舊能在西區和列強一決高下。