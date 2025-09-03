運動雲

獨家／PLG神秘新軍洋基重磅補強　前選秀狀元阿拉薩將加盟

▲瓊斯盃中華藍隊阿拉薩。（圖／記者林敬旻攝）

▲瓊斯盃國手，也是前PLG職籃選秀狀元阿拉薩將加入洋基工程效力。（圖／記者林敬旻攝）

記者杜奕君／台北報導

PLG最神秘新球隊「洋基工程」，2日在聯盟年度新人選秀會上，以首輪第1順位挑中旅美大物，身高195公分的新世代射手葉惟捷，加上球團總經理錢韋成正式浮上檯面，展現球隊進軍台灣職籃舞台氣勢。事實上，洋基工程球員佈局不斷於檯面下進行，目前傳出瓊斯盃國手也是前PLG職籃選秀狀元阿拉薩，新賽季將加入洋基工程效力。

洋基工程自8月21日正式申請通過加入PLG職籃，成為聯盟迫切需要的第4隊後，相關人事佈局也逐步曝光，昨日選秀會上證實，球隊總經理將由前台南台鋼獵鷹GM錢韋成擔綱，至於總教練人選，據傳有高度可能讓前新北中信特攻主帥李逸驊執掌兵符。

2日在PLG新人選秀會上，洋基工程也以首輪第1順位挑進本屆選秀狀元葉惟捷，另外在第2輪第1順位，則是選中華裔後衛江加樂，成為本屆選秀會上最大贏家。

不過據了解，洋基有高度可能性將狀元葉惟捷交易出去，換取更多即戰力好手入隊，不過相關傳聞在昨日選秀會上，都被球團語帶保留地否認。

另外，洋基相關球員戰力佈局也持續進行，根據可靠消息，目前球隊已經確定將網羅本屆瓊斯盃中華藍隊國手，2023年在PLG職籃新人選秀會，以首輪第1順位成為該年「選秀狀元」的200公分外籍生好手阿拉薩入隊。

阿拉薩上賽季在SBL超級籃球聯賽台啤男籃效力，今年夏天在瓊斯盃代表中華藍隊繳出7.9分、6.3籃板、1.5助攻、1阻攻，是中華隊潛在的可能規劃人選。

目前阿拉薩與台啤尚有一季合約，不過據了解，台啤男籃由於將簽下另一名外籍生石博恩，因此將以「借將」方式將阿拉薩租借給洋基工程，阿拉薩新賽季也將披上洋基隊戰袍，也終於獲得站上PLG職籃舞台機會。

▲▼PLG選秀會-葉惟捷。（圖／記者周宸亘攝）

▲洋基工程昨日才在PLG職籃新人選秀會挑中狀元郎葉惟捷。（圖／記者周宸亘攝）

關鍵字： 洋基工程PLG阿拉薩葉惟捷選秀台籃台啤石博恩

