快訊／PLG職籃選秀　葉惟捷成新軍洋基工程「選秀狀元」

▲PLG新人選秀會共4人中選，葉惟捷（左）成為本屆新科「選秀狀元」。（圖／資料照）

記者杜奕君／台北報導

2025年PLG職籃新人選秀會2日登場，新賽季確定湊足4隊開打情況下，本次「選秀狀元」首輪第1順位由新成立的洋基工程獲得，後續第2到第4順位依序為獵鷹、勇士以及領航猿。手握狀元籤洋基工程，在首輪第1順位一如外界預期，挑選來自阿拉巴馬農工的旅美小將葉惟捷，成為本屆PLG選秀狀元。

身高195公分的葉惟捷，近兩年都入選瓊斯盃中華隊國手，是國內新生代備受期待的高砲塔射手，今日他特別穿著西裝搭配「短褲」的成套西裝打扮，模樣相當吸睛。

首輪第2順位，獵鷹則挑選同樣具有旅美資歷的林宇謙，身高192公分的他也成為本屆「選秀榜眼」。至於首輪第3順位勇士則挑選了來自虎尾科大的205公分外籍生喬納森，他也成為本屆選秀探花。至於首輪第4順位的衛冕軍領航猿，則一如預期在首輪就選擇放棄選秀，也代表領航猿本季不會選擇任何新秀。

第2輪第1順位，洋基工程則挑選了華裔布農族後衛江加樂，成為次輪首位獲選的新秀成員。第2輪第2順位獵鷹、第3順位勇士則先後選擇放棄終止指名。第3輪第1順位洋基工程也選擇放棄。

最終歷時僅20分鐘，本屆PLG新人選秀會17人報名參選，最終僅有4人獲得球隊青睞。

▲葉惟捷今日特別打理造型現身選秀會。（圖／記者周宸亘攝）