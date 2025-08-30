游艾喆、李家慷、蔡文誠攜手當導師　公益籃球營指導後進

▲旅日名將游艾喆與小球員開心合影。（圖／主辦單位提供）

記者杜奕君／綜合報導

一群熱愛籃球的品牌共同發起，並由美國專業運動防護品牌LP策劃執行的「2025 StarUp 星芽公益籃球營」於今日熱血登場，招募來自全台資源相對不足的小學籃球隊學童接受台灣職籃頂尖球員及旅日好手，在桃園世閎國際球館展開有深度的籃球訓練。

本次營隊結合球技訓練、品格啟發與運動防護三大核心，早場由臺北富邦勇士蔡文誠擔任總教練，以「不是教你成為下一個誰，而是幫你找到自己的樣子」為理念，透過實作帶領孩子理解尊重與紀律。

[廣告]請繼續往下閱讀...

蔡文誠表示，現在的小球員很幸福，有許多機能型的護具可穿戴，雖然他因不想在球場上有束縛感沒有戴護具的習慣，但他唯一花錢買過一次LP的護膝，「大概十年前膝蓋積水，為了保護自己也不想讓傷勢惡化，但其實戴了真的蠻舒服的」他這麼說。

▲左起游艾喆、LP品牌行銷經理黃上慧、莫里斯、李家慷。（圖／主辦單位提供）

旅日名將游艾喆隨著母隊日本職籃滋賀湖泊隊來台移地訓練，趁著休息日空檔應邀在下午第一堂課以實戰經驗引導孩子「相信隊友、看懂比賽」，讓傳球成為團隊的起點」。

他在訓練告一段落時表示，看到這些天真的小朋友就想到小時候練球的模樣，尤其看到他們穿戴廠商贊助的護具，不由得想到自己長年在外隨隊征戰，LP自大學時期就支持至今，讓他每次穿戴時就有一種安心感，尤其是防撞束褲及袖套，不管是訓練或比賽都可以讓他無後顧之憂的全力發揮。

今年拿下 P. LEAGUE+ 年度防守第⼀隊及年度第六⼈的桃園璞園領航猿球星李家慷，接手最後一堂課，他以座右銘「努力，不放棄」鼓勵孩子在場上展現信任、合作與傳球精神，並傳遞：「真正耀眼的不是得分，而是讓隊友變強的選擇。」

據他透露，去年開始首次嘗試，尤其是束衣及束褲讓他在賽後迅速恢復疲勞，他更進一步表示，穿了一次之後就再也容不下其他品牌，他也常推薦隊友嘗試腿部的壓縮護套，在跑步時完全沒負擔，他說這或許是他能在去年表現特別亮眼的主因。

LP的亞太區品牌行銷總監施穎蓁(Jenny)在開幕致詞時表示，目前國內尚未引進以運動防護為主的籃球訓練營，但在歐美已經行之有年，尤其在美國特別注重運動的安全。

Jenny特別強調，有別於其他籃球訓練營「StarUp 星芽公益籃球營」不只是玩樂，而是讓孩子們用行動展現「我不只是為了自己在打球，而是為了團隊一起變得更好。」

▲旅日名將游艾喆與小球員一對一指導。（圖／主辦單位提供）