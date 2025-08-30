運動雲

>

游艾喆、李家慷、蔡文誠攜手當導師　公益籃球營指導後進

▲旅日名將游艾喆與小球員開心合影、左起游艾喆、LP品牌行銷經理黃上慧、莫里斯、李家慷、旅日名將游艾喆與小球員一對一指導。（圖／主辦單位提供）

▲旅日名將游艾喆與小球員開心合影。（圖／主辦單位提供）

記者杜奕君／綜合報導

一群熱愛籃球的品牌共同發起，並由美國專業運動防護品牌LP策劃執行的「2025 StarUp 星芽公益籃球營」於今日熱血登場，招募來自全台資源相對不足的小學籃球隊學童接受台灣職籃頂尖球員及旅日好手，在桃園世閎國際球館展開有深度的籃球訓練。

本次營隊結合球技訓練、品格啟發與運動防護三大核心，早場由臺北富邦勇士蔡文誠擔任總教練，以「不是教你成為下一個誰，而是幫你找到自己的樣子」為理念，透過實作帶領孩子理解尊重與紀律。

[廣告]請繼續往下閱讀...

蔡文誠表示，現在的小球員很幸福，有許多機能型的護具可穿戴，雖然他因不想在球場上有束縛感沒有戴護具的習慣，但他唯一花錢買過一次LP的護膝，「大概十年前膝蓋積水，為了保護自己也不想讓傷勢惡化，但其實戴了真的蠻舒服的」他這麼說。

▲旅日名將游艾喆與小球員開心合影、左起游艾喆、LP品牌行銷經理黃上慧、莫里斯、李家慷、旅日名將游艾喆與小球員一對一指導。（圖／主辦單位提供）

▲左起游艾喆、LP品牌行銷經理黃上慧、莫里斯、李家慷。（圖／主辦單位提供）

旅日名將游艾喆隨著母隊日本職籃滋賀湖泊隊來台移地訓練，趁著休息日空檔應邀在下午第一堂課以實戰經驗引導孩子「相信隊友、看懂比賽」，讓傳球成為團隊的起點」。

他在訓練告一段落時表示，看到這些天真的小朋友就想到小時候練球的模樣，尤其看到他們穿戴廠商贊助的護具，不由得想到自己長年在外隨隊征戰，LP自大學時期就支持至今，讓他每次穿戴時就有一種安心感，尤其是防撞束褲及袖套，不管是訓練或比賽都可以讓他無後顧之憂的全力發揮。

今年拿下 P. LEAGUE+ 年度防守第⼀隊及年度第六⼈的桃園璞園領航猿球星李家慷，接手最後一堂課，他以座右銘「努力，不放棄」鼓勵孩子在場上展現信任、合作與傳球精神，並傳遞：「真正耀眼的不是得分，而是讓隊友變強的選擇。」

據他透露，去年開始首次嘗試，尤其是束衣及束褲讓他在賽後迅速恢復疲勞，他更進一步表示，穿了一次之後就再也容不下其他品牌，他也常推薦隊友嘗試腿部的壓縮護套，在跑步時完全沒負擔，他說這或許是他能在去年表現特別亮眼的主因。

LP的亞太區品牌行銷總監施穎蓁(Jenny)在開幕致詞時表示，目前國內尚未引進以運動防護為主的籃球訓練營，但在歐美已經行之有年，尤其在美國特別注重運動的安全。

Jenny特別強調，有別於其他籃球訓練營「StarUp 星芽公益籃球營」不只是玩樂，而是讓孩子們用行動展現「我不只是為了自己在打球，而是為了團隊一起變得更好。」

▲旅日名將游艾喆與小球員開心合影、左起游艾喆、LP品牌行銷經理黃上慧、莫里斯、李家慷、旅日名將游艾喆與小球員一對一指導。（圖／主辦單位提供）

▲旅日名將游艾喆與小球員一對一指導。（圖／主辦單位提供）

關鍵字： 游艾喆李家慷蔡文誠2025 StarUp 星芽公益籃球營

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

雷納德感受台灣球迷熱情　唐斯大秀書法「三百首」功力

雷納德感受台灣球迷熱情　唐斯大秀書法「三百首」功力

1對1單挑吃掉NBA球星雷納德兩球　林信寬：蠻爽的！

1對1單挑吃掉NBA球星雷納德兩球　林信寬：蠻爽的！

被台灣球迷暱稱「可愛」　雷納德曝感想：欣然接受

被台灣球迷暱稱「可愛」　雷納德曝感想：欣然接受

NBA雙星雷納德、唐斯合體現身　高錦瑋準絕殺率雲豹奪勝

NBA雙星雷納德、唐斯合體現身　高錦瑋準絕殺率雲豹奪勝

雲豹新賽季主場被迫「搬家」　將轉戰當家球星高錦瑋母校健行科大

雲豹新賽季主場被迫「搬家」　將轉戰當家球星高錦瑋母校健行科大

雷納德、唐斯現身桃園巨蛋　雲豹高錦瑋、林信寬也追星

雷納德、唐斯現身桃園巨蛋　雲豹高錦瑋、林信寬也追星

快訊／NBA超級球星雷納德、唐斯來了　說台語「打給厚」展親和力

快訊／NBA超級球星雷納德、唐斯來了　說台語「打給厚」展親和力

發現「下注者是水原非大谷」　地下莊家揭露關鍵時刻

發現「下注者是水原非大谷」　地下莊家揭露關鍵時刻

貝茲爆料道奇修羅場　克蕭暴怒時「真的不想走上投手丘」

貝茲爆料道奇修羅場　克蕭暴怒時「真的不想走上投手丘」

3戰未投滿4局防禦率飆15.26　平野惠一談柯威士狀況

3戰未投滿4局防禦率飆15.26　平野惠一談柯威士狀況

【普發1萬確定啦】立院通過特別條例！預算過後月內發放

熱門新聞

發現「下注者是水原非大谷」　地下莊家揭露關鍵時刻

貝茲爆料道奇修羅場　克蕭暴怒時「真的不想走上投手丘」

3戰未投滿4局防禦率飆15.26　平野惠一談柯威士狀況

快訊／NBA超級球星雷納德、唐斯來了　說台語「打給厚」展親和力

投得好卻未必會留？布雷克50勝加分　林岳平：該精進的時候到了

U18中華隊兩位「字母哥」吸睛　帕蘇拉沖繩練習賽狂掃4安打

讀者回應

﻿

熱門新聞

1莊家揭露發現下注者是水原非大谷過程

2貝茲爆料道奇修羅場

3平野惠一談柯威士狀況

4NBA雷納德現身桃園巨蛋　說台語打給厚

5布雷克投得好卻未必會留？

最新新聞

1游艾喆當導師　公益籃球營指導後進

2雷納德感受台灣熱情　唐斯秀書法三百首

3威能帝優質先發助桃猿中止4連敗　4比3險勝雄鷹

4最美女雙世錦賽摘銅十年搭檔攜手落幕

5林暉盛生涯首勝開心又興奮

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

不用百元 吃餐廳名菜？！

不用百元 吃餐廳名菜？！

「文里補習班」開課啦！今天要開箱全家聯名便當，讓你不用跑餐廳，就能吃到餐廳名菜！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

打爆柯威士！葉總談關鍵：球威是有的　李凱威認為失投球偏多

李凱威單場4安締造連5季百安　憶起張泰山當年百安之約

【可愛爆擊＋動漫魂！】安惠志萌舞、文慧真開嗓嗨翻新莊球場

《綜藝大集合》搬進新莊獅吼宮　胡瓜感動開球...餅總加碼尬舞

陳愷佑漏接惹議？餅總認為是故意　林佳緯讚賞：他滿聰明的

【人肉涮涮鍋？】5男擠怪手泡溪水玩超嗨！ 這下可能GG啦

【海鹽紅茶？】潛水時發現包裝完整的鋁箔包紅茶

【就是這味～】橘貓狂吸主人的內褲表情超陶醉XD

【響板小狗？！】柴柴嘴巴狂咬空氣+原地踏步自帶節奏XD

【惡作劇翻車！】老翁嚇人被反制腿軟爆逃XD
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366