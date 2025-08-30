被台灣球迷暱稱「可愛」　雷納德曝感想：欣然接受

▲NBA超級球星雷納德今日在台舉行見面會，也下場實戰小試身手。（圖／記者李毓康攝）

記者杜奕君／桃園報導

NBA超級球星雷納德（Kawhi Leonard）由於名字中文發音，被台灣球迷暱稱為「可愛」。30日出席桃園雲豹今與The Asian Tournament（TAT）共同主辦的「可愛豹擊」活動時，雷納德被問到此事，也給出自身感想，他表示，「Kawhi就是我的名字，如果在其他語言有別的特別意義，我也很欣然接受。」

雷納德今日與另一位NBA明星中鋒唐斯（Karl-Anthony Towns）聯袂現身桃園巨蛋，與現場超過5000位球迷相見歡。

雷納德親自示範招牌中距離跳投與單打腳步，也和唐斯共同進行技術挑戰賽，隨後雷納德也在1對1單打賽事領軍絕殺對手奪勝，展現球星魅力。

▲雷納德親自下場進行訓練。（圖／記者李毓康攝）

但今日地主桃園台啤永豐雲豹，靠著當家球星高錦瑋飆進準絕殺逆轉三分彈，率隊以76比75擊敗由洋將組成的TAT明星隊，也讓負責督軍的雷納德以吞敗收場。

賽後雷納德表示，「希望所有年輕球員都記住基本功的重要性，特別是重量、跑步訓練更是不可少。」

談到自己在台灣的暱稱「可愛」，雷納德則強調，「Kawhi就是我的名字，如果它在其他語言有特別意義，我也會欣然接受。」

▲雷納德親自示範跳投單打動作。（圖／記者李毓康攝）