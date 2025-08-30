運動雲

>

快訊／NBA超級球星雷納德、唐斯來了　說台語「打給厚」展親和力

▲▼雷納德（Kawhi Leonard）與來自TAT及雲豹的頂尖球員同場競技。（圖／記者李毓康攝）

▲NBA超級球星雷納德現身桃園巨蛋，親切以台語向近爆滿球迷打招呼問好。（圖／記者李毓康攝）

記者杜奕君／桃園報導

NBA超級球星「可愛」雷納德（Kawhi Leonard）30日現身亞洲巡迴桃園站「可愛豹擊」活動，桃園巨蛋現場湧入將近9成，超過5000位球迷，希望爭睹雷納德風采，雷納德大約在下午1點15分正式現身，並現學現賣以台語「大家好」來感謝球迷入場。另一位NBA明星中鋒唐斯（Karl-Anthony Towns）也以一身勁裝現身，引來球迷熱烈歡呼。

▲ NBA全明星長人唐斯（Karl-Anthony Towns）以特別嘉賓身份登場 。（圖／記者李毓康攝）

▲NBA明星中鋒唐斯也現身桃園巨蛋。（圖／記者李毓康攝）

今日的台灣充滿濃濃NBA風，除了台北有退役傳奇球星「甜瓜」安東尼（Carmelo Anthony）現身潮流季活動，桃園更是有雷納德、唐斯兩名現役NBA超級球星，現身桃園巨蛋的「可愛豹擊」活動。

身為活動「主秀」看板球星的雷納德，今日以一身黑色T恤、短褲現身，並且向現場球迷喊話表示，「謝謝你們來到現場！」

▲▼雷納德（Kawhi Leonard）與來自TAT及雲豹的頂尖球員同場競技。（圖／記者李毓康攝）

▲雷納德現身桃園巨蛋，在場邊小試身手。（圖／記者李毓康攝）

隨後地主桃園台啤永豐雲豹將和TAT聯隊進行上、下半場各12分鐘的正式比賽，至於雷納德、唐斯則有機會在相關趣味競賽亮相。

雷納德也現場學了台語「大家好」，向球迷展現親和力。至於唐斯則是隨後現身，並穿著潮流味十足的T恤、搭配牛仔短褲，展現個人星味。

▲▼雷納德（Kawhi Leonard）與來自TAT及雲豹的頂尖球員同場競技，場邊小球迷帶著自製手板為偶像加油。（圖／記者李毓康攝）

▲雷納德現身桃園巨蛋，場邊小球迷帶著自製手板為偶像加油。（圖／記者李毓康攝）

關鍵字： NBA雷納德唐斯雲豹Kawhi LeonardKarl-Anthony Towns

【這瓶1萬2！】夜市套圈圈中鎮店酒　興奮到喪失語言能力XD

