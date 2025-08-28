台塑盃網球賽　非種子「黑馬」陳彥丞單打晉級八強

▲陳彥丞在本屆台塑盃男單，以直落二闖進八強。（圖／台塑盃網球賽提供）

記者杜奕君／綜合報導

2025台塑盃國際男子職業網球錦標賽今（28）日在臺北市網球中心持續進行，單打與雙打賽事皆進入白熱化。台灣選手陳彥丞在男單16強賽中，以6比1、6比2直落二擊敗來自挪威的霍耶拉爾（Herman Hoeyeraal），僅花64分鐘便輕鬆晉級八強，也是目前唯一闖入八強的非種子球員。陳彥丞明天將挑戰第四種子、日籍好手松田龍樹，爭取為地主選手復仇的機會。

尹邦碩則在男單賽場與松田龍樹激戰三盤。儘管第二盤扳回一城，決勝盤雙方拉鋸至搶七，最終尹邦碩以3比6、7比5、6比7（4）飲恨敗北，無緣晉級。

[廣告]請繼續往下閱讀...

雙打方面，李冠毅與林南勳在「台灣內戰」中對上羅翊睿、尹邦碩。首盤李林配展現強勢氣勢，連破對手三個發球局，以6比1先下一城。第二盤羅、尹組合力圖反攻，從0比3追至5比5，但在關鍵第十二局失守，最終李冠毅、林南勳以7比5再下一城，挺進四強。

此外，傅弘霖與法國搭檔沃辛（Antoine Voisin）組成的「台玻組合」，在雙打賽事中遭遇日本二號種子市川泰誠、松田龍樹。日籍組合展現默契，未讓對手取得任何優勢，以6比2、6比4直落二晉級。

明日賽事將進入男單八強與男雙四強階段，陳彥丞與李冠毅、林南勳將繼續為地主爭光，球迷可前往台北市網球中心現場支持台灣好手。