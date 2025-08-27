輔佐李洋！　鄭世忠出任運動部政務次長喊話：全力以赴

▲鄭世忠將擔任運動部政務次長，他喊話將全力以赴。（圖／資料照）



記者杜奕君／綜合報導

行政院27日正式拍板定案，由兩屆奧運羽球男雙金牌戰將李洋擔任運動部首任部長，另外包括現任體育署長鄭世忠、國家運動科學中心執行長黃啟煌則將擔任政務次長重任。鄭世忠受訪時強調，在李洋部長的帶領下，自己一定會全力以赴，希望讓運動部讓國人耳目一新。

行政院今日公布「AI行動內閣2.0」完整名單，內閣共有16人出現異動，其中最受矚目的，就是年僅30歲的退役羽球名將李洋，確定將出任9月9日正式掛牌上路的運動部首任部長，也成為我國史上最年輕的部長。

此外，運動部也將延攬現任體育署長鄭世忠、國家運動科學中心執行長黃啟煌擔任政務次長，扛起輔佐新任部長李洋的重任。

鄭世忠強調，「很高興能由李洋擔綱首任運動部的部長，他過去就是國家隊的菁英級選手，也親自參與過協會選訓以及體驗政府在培訓資源上的支持與投入，對於制度運作相當了解，也能以選手的角度來判斷，有哪些需要再精進之處。」

另外，鄭世忠也提到，過去一年，李洋都在行政院的體育及運動發展部諮詢委員會議中，給予運動部許多建議，以及明確的業務規劃方向，鄭世忠強調，「希望運動部的業務，在明年相關新預算啟動後，能帶給國人耳目一新感覺，我也會在部長帶領下全力以赴！」