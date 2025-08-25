擊敗世界第2荷蘭　台北永豐旺寶世界排名上升至33名

▲台北永豐旺寶職業3X3球隊，在本屆FIBA 3x3台北挑戰賽拿下第7名。（圖／台北永豐旺寶提供）

記者杜奕君／綜合報導

2025 FIBA 3x3台北挑戰賽於8月23日至24日在中正紀念堂民主大道熱鬧登場，地主隊「台北永豐旺寶」迎戰來自全球12國的16支頂尖勁旅。經過3場激烈對戰，台北永豐旺寶最終奪得第7名佳績，過程甚至擊敗世界排名第2的強敵荷蘭，隊史國際賽表現再創新高，世界排名也同步提升至第33名。

台北永豐旺寶首戰面對擁有2024巴黎奧運金牌主力的荷蘭「Amsterdam RABOBANK」，在Petar Ivanovic與Dorde Simeunovic多次內線取分、王新瑋外線穩定發揮下，一度打出10比3的攻勢，終場以21比17爆冷擊敗強敵，震撼全場。這場勝利不僅成為賽事焦點，也展現台灣球隊具備與世界強權抗衡的實力。

第二場比賽，旺寶對上日本代表隊「Shinagawa CITY EXE」。儘管Dušan Samardžić單場貢獻6分、Ryo Ozawa火力相挺，旺寶在防守與節奏掌控上努力拚搏，最終以14比21落敗。即便如此，憑藉首戰積分優勢，台北永豐旺寶仍順利晉級八強，反觀Shinagawa則因積分不足遭到淘汰。

八強賽階段，旺寶遭遇中國杭州隊，雙方一度戰成12比12平手。最終，杭州球員Filip Kaluderovic爆發，單場豪取11分，其中包含3記兩分球，旺寶以13比17止步八強，但頑強表現贏得現場觀眾肯定。

作為台灣第一支FIBA官方認證3x3職業球隊，台北永豐旺寶自2024年成立以來持續進步，不僅多次擊敗強權，這次更成功闖進八強，世界排名挺進第33名，展現高度成長潛力。

本屆賽事由台北市政府主辦，市長蔣萬安於閉幕時表示，這場比賽是對球員努力的肯定，也象徵3x3籃球精神的傳承。未來旺寶集團將攜手球隊，結合運動、科技與觀光，推動智慧場館、AR訓練及城市行銷，持續打造台灣3x3籃球產業新標竿，帶領台灣走向國際舞台。





▲台北永豐旺寶職業3X3球隊目前世界排名已經來到第33位。（圖／台北永豐旺寶提供）