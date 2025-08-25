快訊／特攻總教練莫米爾續任　6大教練團全數出爐





▲特攻一舉公布新賽季6名教練完整陣容，總教練仍由莫米爾續任 。（圖／中信特攻提供）

記者杜奕君／綜合報導

為積極備戰新賽季，新北中信特攻籃球隊今日（25日）宣佈教練團職務異動及球員戰力異動，包含新任總教練、助理教練、體能教練；外援、華裔及本土戰力補強，球員交易、續約及離隊球員等，打造完整且全面的特務軍團，全力迎戰嶄新球季！其中總教練確定由莫米爾（Momir Ratkovic）續任，並聘任澤維奇（Milos Pavicevic）擔任助理教練。

特攻新賽季總教練確定由塞爾維亞籍教練莫米爾（Momir Ratkovic）續任，現年38歲的莫米爾，於T1聯盟2022-23賽季前即加入特攻團隊，擔任助理教練職務，該賽季也幫助中信特攻奪得隊史首座總冠軍金盃。

[廣告]請繼續往下閱讀...

莫米爾教練之指導方針符合球隊預期，並於TPBL聯盟2024-25賽季季中接任球隊執行教練，更完整確立球隊防守體系。而今中信特攻球團將率隊兵符交予莫米爾教練，期盼在「Coach Mo」的帶領下，特務軍團再創高峰，發揮極致的閃電快攻球風！

莫米爾教練擁有與世界主流球風接軌的專業能力與領導風範，執教政策明確、訓練方向一致、重視團隊凝聚，為球隊建立起扎實的訓練系統。中信特攻總經理劉志威表示，「莫米爾教練首重團隊紀律，深受外籍和本土球員尊敬，相信他接任總教練後，將打造更完整的球隊體系，提升團隊競爭力！」

接下執教兵符的莫米爾教練很感謝球迷們這幾年的支持，也很開心可以在下個賽季與線人們重聚：「感謝中信特攻球團給我這麼棒的機會，能夠身為中信大家庭的一份子，我倍感榮幸。我認為只要團隊團結在一起，我們能夠達成最高的目標，希望這一天不會等太久，我也迫不及待再跟大家見面了！特攻加油！」

此外，中信特攻球團新聘助理教練澤維奇（Milos Pavicevic），現年46歲的澤維奇來自蒙特內哥羅，擁有超過20年的執教經驗，教練生涯多半於塞爾維亞及俄羅斯VTB聯賽、超級聯賽執教，擅長比賽影像與文字分析，並制定與對手抗衡的戰術。

即將首次來到臺灣職籃執教的澤維奇教練表示，「能夠加入特攻是我的榮幸，我已經等不及要開始訓練了，我絕對會竭盡所能幫助球隊贏下每一場勝利，更重要的是，我們要一起奪得總冠軍！」

游維察（Jovica Ratkovic）教練則續任助理教練，另仍身兼中信特攻「System Rising－星火計畫」總教練，除全力協助球隊之外，也持續建立基層教練提升系統，幫助臺灣籃球從基層開始改變！游維察教練表示：「感謝球團給我機會，讓我和莫米爾教練再度並肩作戰，相信有線人們的熱情與支持，我們絕對能為球隊爭取最好的成績，把冠軍帶回家。讓我們一起努力，加油！」

體能訓練部分，新聘莫維奇（Milos Acimovic）教練，現年47歲的莫維奇來自塞爾維亞，擁有超過20年職業運動體能訓練專業背景，包含歐洲頂尖排球國家代表隊的豐富資歷，2019年來臺發展，擔任中華台北男子國家排球代表隊體能教練，幫助球隊於該年度亞洲盃U23男子排球錦標賽奪下冠軍。

來台多年的莫維奇教練表示，「非常開心能成為特攻的一份子，對於新賽季，期待我們能夠展現堅強的鬥志與團隊精神。這幾個賽季我都有關注特攻的比賽，也很榮幸能夠與莫米爾教練共事，我們來自相同的訓練體系，相信不論是與他或與球員間的溝通都會非常順暢。讓我們一起努力，創造佳績，等不及想看到充滿線人們的新莊體育館了！」

另外，原體能教練穆建宏將持續協助球員，針對體能維持與狀態調整提供專業指導；而許時清教練除持續擔任球員發展教練外，亦將兼任情蒐教練，透過分析對手與戰術資料，協助球員提升臨場判斷與應變能力。新賽季將由這六位教練攜手幫助球隊全方位強化團隊戰力，迎接每一場挑戰！