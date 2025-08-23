不用「超級頂薪」！　ESPN爆料：杜蘭特願低於行情與火箭續約

▲杜蘭特今夏透過交易轉戰火箭。（圖／達志影像／美聯社）

記者杜奕君／綜合報導

NBA頂級砍將杜蘭特（Kevin Durant）今夏透過交易轉戰休士頓火箭，讓聯盟戰力版圖再度洗牌。近日《ESPN》報導指出，火箭雖然目前尚未和杜蘭特完成續約，但雙方持續保持討論，預期將會達成最終續留協議，杜蘭特甚至願意簽下一紙略低於超級頂薪的合約。

休士頓火箭今夏以交易方式迎來36歲的杜蘭特，這位NBA傳奇前鋒的加入，讓球隊一舉成為總冠軍熱門話題。火箭上季以西區第二種子的身分進軍季後賽，陣容年輕且潛力無窮，管理層將杜蘭特視為關鍵補強，希望藉由他的豐富經驗與明星實力，帶領球隊向總冠軍發起衝擊。

外界普遍認為，火箭不太可能為杜蘭特開出「超級頂薪合約」。不過，根據知名記者Windhorst分析，杜蘭特有可能接受略低於頂薪的條件，以換取長期留隊的穩定性與團隊競爭力。

杜蘭特上季效力鳳凰城太陽，出賽62場平均攻下26.6分、6籃板和4.2助攻，三分球命中率高達43%，並且第15次入選全明星，證明他仍是聯盟頂尖得分好手。自2007年以榜眼之姿進入NBA以來，他已奪下兩次總冠軍、兩座總決賽MVP，四度榮獲得分王，被譽為史上最全能的前鋒之一，也因其致命單打能力獲得「死神」美名。

火箭近年積極布局未來，今夏不僅與史密斯簽下五年延長合約，也和范弗利特完成「1 1」續約，去年則已與森根簽下長約。陣中多位新星如伊森、湯普森也即將進入續約階段。為了避免薪資壓力過大，球團對杜蘭特的合約規劃格外謹慎，這也將直接影響球隊未來幾年的財務走向。

隨著年輕主力逐步成長，火箭透過杜蘭特的加盟展現強烈爭冠決心。一旦雙方順利完成續約，杜蘭特有望在休士頓延續輝煌生涯，帶領這支充滿活力的球隊向NBA最高榮譽再度發起挑戰。