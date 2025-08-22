奧運金牌林郁婷陪練員李承威奪冠　城市盃拳擊邀請賽台將單日5金

▲奧運金牌林郁婷陪練員李承威成功摘金。（圖／北市體育局提供）

記者杜奕君／綜合報導

2025台北城市盃拳擊邀請賽今日在台北體育館迎來最終8場金牌戰，賽事高潮迭起，其中6場為台韓選手正面對決。地主臺北市、來自新北市與新竹市的台灣選手表現亮眼，單日共收下5面金牌，展現強勁實力。不過，整體獎牌榜上，韓國龍仁市仍以4金5銀表現最佳，台北市則以3金4銅位居第二。

地主選手張家薰在女子70公斤級首次升級挑戰，對上龍仁市的金娜炫。比賽過程中，張家薰在後半段體力明顯下滑，所幸最終仍以5比0完封對手，為臺北市再添一金。她賽後坦言，這次調整至較高量級，身體感到沉重，體力與肌耐力還需加強，未來兩個月將針對這些不足積極調整，備戰全運會。

▲地主台北市張家薫（左）首度挑戰70公斤級仍順利摘金。（圖／北市體育局提供）

男子65公斤級焦點戰，由新北市的李承威出戰龍仁市的林智勳。李承威過去長年擔任巴黎奧運金牌林郁婷的陪練員，這次換林郁婷在場邊擔任教練，兩人合作默契十足。李承威全場展現穩定節奏與攻擊力，最終同樣以5比0奪下金牌。

雖然順利摘金，他仍自評表現未達預期，坦承因緊張導致睡眠不足，且換上較重量級後體能需再提升。教練曾自強則認為，李承威這次表現成熟，對自信心將有正面幫助。

最出乎意料的賽事發生在男子90公斤級，27歲的新竹市老將何紹暉對決龍仁市的Lee Hyeon-Ho。首回合何紹暉採取防守反擊策略，成功取得領先。

進入第二回合，對手教練席突然丟毛巾，提前結束比賽，讓何紹暉意外收穫金牌。他坦言，這是自己近一年來首度參加大型賽事，為此特地研究對手影片並加強心理訓練。雖然年紀稍長，但憑藉冷靜戰術與經驗，順利擊敗年輕對手。

本屆賽事，台灣選手在多場台韓大戰中表現突出，展現出色競技實力。最終，龍仁市以4金5銀成最大贏家，台北市則以地主之姿收穫3金4銅。

▲巴黎奧運金牌林郁婷(左)也幫她的陪練員李承威指導。（圖／北市體育局提供）