李洋傳接運動部長年收入有望上看600萬　經紀人親回應傳聞

▲李洋傳出有望成為運動部首任部長。（圖／記者莊喬迪攝）

記者杜奕君／綜合報導

將於9月9日正式掛牌啟動的「運動部」，21日傳出將由兩屆奧運羽球雙打金牌得主，現年30歲的退役名將李洋出任部長。消息曝光後引發外界熱議，就有媒體計算指出，李洋兩面奧運金牌的國光獎金採「疊加計算」，由於李洋選擇終身月領12.5萬元，疊加就是每月25萬元，加上部會首長年薪約300萬，李洋若接下部長一職，年收入可上看600萬。

由於李洋在東京奧運、巴黎奧運先後奪下羽球男雙金牌，根據《國光體育獎章及獎助學金頒發辦法》規定，可獲得2000萬台幣獎金，或是領取終身俸每月12.5萬元，若同一位選手拿到一面以上金牌，獎金可疊加計算，因此李洋可每月領到25萬元獎金。

若李洋接下部長，國光獎金也會持續發放，而現行各部會首長月薪約21萬元，加計特別費及年終後，年薪也可達到約300萬元。因此李洋未來若真的成為部長，每年收入將可達600萬元台幣之譜。

不過根據《公務員服務法》及《政務人員利益衝突迴避法》，擔任中央政府部會首長（部長、副部長、政務次長等屬政務官），不得兼職或從事營利事業活動，也不能進行商業性質代言，因此未來李洋若成為部長，相關代言廣告將不會再有任何收入。

針對今日相關李洋可能接任運動部長傳聞，李洋所屬經紀人吳宜倫回應表示，「感謝大家的關心，目前均未接獲任何通知，關於媒體報導部份目前不便回應。」