「幹籃哥」掛保證！　葛瑞芬：弗拉格是我看過進NBA前最全面球員

NBA超級新星，本屆「選秀狀元」弗拉格（Cooper Flagg）的職業生涯首個賽季，即將正式在達拉斯獨行俠展開，這位近年來最受期待的白人希望，究竟能在菜鳥年打出何等成績，也引起外界高度關注熱議。對此，前NBA明星長人「幹籃哥」葛瑞芬（Blake Griffin）就公開表示，「弗拉格是我所看到過，進NBA前表現最為全面的球員！」

今夏在NBA新人選秀會上，弗拉格以首輪第1順位被達拉斯獨行俠所挑中，風光成為2025年選秀狀元，這位身高203公分的天才前鋒，在NBA夏季聯賽的整體表現也十分亮眼，雖然初登場首秀僅拿10分，但第2戰隨即調整得宜，全場狂轟31分技驚四座。

獨行俠也在弗拉格兩戰打完，平均轟下20.5分後，宣布讓弗拉格剩餘賽事全數「關機」不再上場，專心備戰即將到來的2025-26賽季。

曾6度入選NBA全明星賽，5次入選NBA年度最佳陣容，並以野獸派灌籃著稱的退役球星「幹籃哥」葛瑞芬，近日就在podcast節目上表示，「弗拉格是我記憶中，在進入NBA前最為全面的球員，那麼還有什麼對他的隱憂呢？」

新賽季獨行俠由於主控厄文（Kyrie Irving）將持續養傷，賽季前半段弗拉格預料將會有大量發揮空間，甚至成為球隊主要持球以及戰術發起點，對於他衝擊「年度新人王」獎項，預料也將有極大助益。

