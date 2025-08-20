運動雲

被暱稱「台版JJ Reddick」　簡浩：我們一樣帥

▲簡浩正式接任夢想家總教練，今日舉行上任記者會與簽約儀式。（圖／夢想家提供）

▲簡浩正式接任夢想家總教練。（圖／夢想家提供）

記者杜奕君／台北報導

福爾摩沙夢想家20日為「帥哥射手」舉行記者會，雙方除了正式完成總教練簽約儀式，簡浩更是喊話希望向NBA傳奇鐵血教頭波波維奇（Gregg Popovich）看齊，打造球隊嶄新信任文化。簡浩日前正式宣告接掌夢想家兵符後，俊俏外型更被球迷比喻為「台版瑞迪克」(JJ Reddick，現任洛杉磯湖人總教練)，對此簡浩笑說，「我們就是帥而已！」

夢想家在上個賽季打造本土黃金陣容，但卻意外於季後賽首輪止步，在考量教練團需要重組情況下，最終選擇返台打球17年之久的簡浩，在40歲這年正式退役並接掌球隊兵符。

夢想家總經理韓俊鎧表示，「上個賽季球隊確實很混亂，若要再請外籍教練，系統都必須重新建構，因此和簡浩討論後，覺得他就是總教練的最好選擇，雖然他只來球隊4年，但對於形塑球隊文化是非常重要的人選。」

簡浩則表示，「我很欣賞NBA傳奇教練波波維奇，他和球員一直維持良好的溝通與關係，我希望能讓夢想家的每一名球員都非常投入比賽、相信彼此，打造球隊的信任文化。」

簡浩也笑說，「一開始鎧總跟我提到總教練，我還想說怎麼會跟我討論這件事，但後來覺得自己其實蠻適合，雖然當總教練很難，但我有信心解決問題，並且維持和球員的良好關係，我希望打造不一樣的球隊文化呈現給大家看，特別是開心打球，希望每個人都享受比賽。」

談到被球迷稱為「台版瑞迪克」，兩人都是在球員生涯退役後，並未有任何其他層級執教經驗，就直接接下職業隊總教練，瑞迪克成為NBA超級豪門勁旅湖人主帥，簡浩則將於下個賽季正式帶領夢想家出擊。簡浩幽默表示，「我們兩個最大共同點，就是帥而已！」

對於自己接下總教練的期許，簡浩則強調，「目前會專注在夢想家團隊上，希望帶領球隊打出最好表現，當然也會擔心自己在執教時會有失控的狀況，有可能會有爆掉的狀況，也許開賽跳球我就先領到一次技術犯規，後面就會開始習慣。」

▲▼湖人主帥瑞迪克、唐西奇。（圖／達志影像／美聯社）

▲簡浩帥氣程度被稱為可媲美湖人主帥瑞迪克。（圖／達志影像／美聯社）

