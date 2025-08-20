雲豹洋將補強再升級　年度防守第2隊大鎖米勒加盟

▲防守悍將米勒正式加盟雲豹。（圖／雲豹提供）

記者杜奕君／綜合報導

台啤永豐雲豹今（20日）宣布，正式迎來全能前鋒米勒（Malcolm Miller）加盟，將與克羅馬（Lasan Kromah）、迪亞洛（Cheick Diallo）、麥卡洛（Chris McCullough）攜手組成全新洋將陣容。營運長顏行書表示，米勒在上季展現了攻守兼備的實力，能夠與不同類型的洋將靈活搭配，是球隊選擇他的主因。

顏行書強調，「米勒屬於萬金油型球員，去年獲選TPBL年度防守第二隊，相信他的積極態度和影響力，能為球隊帶來正面助力。」

現年31歲、身高201公分的米勒，過去曾效力NBA多倫多暴龍隊3個球季，總計出賽53場，並在2019年隨隊奪下NBA總冠軍。職業生涯足跡遍佈德國、義大利、波多黎各及法國。

2024-25賽季則轉戰TPBL台北台新戰神，例行賽出賽27場，繳出場均16.9分、9.6籃板、1.7助攻、1.3抄截及1.6阻攻的全能成績，多次達成得分籃板雙十，最高單場豪取22分、21籃板，防守表現也獲肯定入選年度防守第二隊。

顏行書進一步說明，米勒具備守多個位置的能力，無論是防守或轉換進攻都相當出色，去年對戰時在關鍵時刻展現的速度和防守令人印象深刻。米勒能勝任3、4甚至5號位，新賽季與迪亞洛、克羅馬、麥卡洛的搭配將大幅提升球隊靈活度，這樣的陣容有望成為雲豹挺進季後賽的關鍵。

談及新賽季4名洋將的規劃，顏行書指出，目前球隊有兩位洋將身高達206公分左右，這樣的身材條件在快節奏球風下將發揮極大優勢。隨著新任總教練羅德爾（Henrik Rödl）帶領整合，加上得分王克羅馬回歸，以及米勒、麥卡洛等熟悉台灣籃壇的球員，他相信團隊磨合會非常順利，期待新洋將組合與本土球員擦出新火花，替球迷帶來嶄新面貌的台啤雲豹。