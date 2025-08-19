2025台北城市盃拳擊邀請賽　奧運銅牌吳詩儀任代言人

▲2025台北城市盃拳擊邀請賽，奧運拳擊女將吳詩儀擔任代言人。（圖／台北市政府體育局提供，下圖同）

記者杜奕君／綜合報導

2025台北城市盃拳擊邀請賽將於8月19日至22日在台北體育館隆重舉辦，今年賽事吸引了來自臺北市等16支城市隊伍、近百名選手參與，場面盛大。台北市政府體育局主辦、台灣職業拳擊協會承辦的這項賽事，已邁入第十五屆。主辦單位強調，城市盃不僅提供精彩賽事，也讓本地選手能和國際勁旅交流，提升競技層次。

今年最受矚目的亮點，是邀請2024巴黎奧運拳擊銅牌得主吳詩儀擔任賽事代言人。她在記者會上分享，城市盃對選手而言是難得的國際賽經驗，自己當年初登成人組時也曾在此賽事歷練，並鼓勵拳迷進場為選手加油。吳詩儀以冷靜判斷和銳利拳風聞名，更即將代表台灣挑戰英國利物浦世錦賽，成為拳壇焦點。

本屆參賽者年齡限定在19至40歲，國外隊伍包括澳門、香港、新加坡、曼谷、宿霧、東京、名古屋、首爾、龍仁市及胡拉馬巴德市，國內則有台北市、新北市、桃園市、新竹市、高雄市及屏東縣等隊伍。參賽名單星光熠熠，包含全運會及全大運金牌得主張家薰，她將代表台北市出戰，憑藉豐富經驗與強勁實力，蓄勢挑戰冠軍榮耀。

此外，今年最大看點之一是WBC亞洲職業拳王邱正首度代表桃園縣參加城市盃55公斤量級。他以重拳、精準距離及強大抗壓力著稱，職業戰績亮眼，讓賽事增添職業與業餘、國內與國際高手對決的火花。

國外選手方面，東京隊陣容強大，女子拳手並木月海曾拿下2020東京奧運51公斤級銅牌，男子選手原田周大則是杭州亞運銀牌及日本巴黎奧運國手，實力不容小覷。

今年賽會也特別與悠遊卡公司合作，推出限量紀念悠遊卡，讓每位參賽選手都能留下一份珍貴回憶。全台拳迷可望在台北體育館見證一場技術與熱情交織的拳擊盛會。