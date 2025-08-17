男單決賽力退王子維　蘇力揚睽違3年全國羽球排名賽奪冠

▲台灣羽球好手蘇力揚在2025年第2次全國羽球排名賽男單奪冠。（圖／資料照）

記者杜奕君／綜合報導

2025年第2次全國羽球排名賽男單決賽，土銀選手蘇力揚與「羽球王子」王子維交手三局，最終以21比13、18比21、21比18勝出，時隔3年再度於排名賽奪冠。賽後蘇力揚坦言，這次的勝利比起2022年首次封王，心境上有明顯不同，因為隨著自身地位提升，面對學弟們的挑戰壓力也跟著增加，所幸最終頂住考驗。

比賽過程中，蘇力揚首局迅速拉開比數，以21比13先下一城。進入第二局，王子維開局打出6比2的攻勢，並一路保持領先。

雖然蘇力揚在技術暫停後積極追分，甚至化解了兩個局點，但王子維仍以21比18扳平戰局。決勝局局勢膠著，王子維一度以8比3領先，蘇力揚則急起直追追平比分。雙方在技術暫停後互有攻防，最後蘇力揚搶下賽末點，靠著王子維回擊出界，以21比18拿下冠軍。

23歲的蘇力揚繼2022年再度於全國排名賽封王，本次從會外賽一路晉級至決賽。他在受訪時表示，「學長的經驗和實力都比我強，面對臨場狀況的反應也很好，我就是專注做好自己，全力挑戰他。」他也分享，這次場地布置和過去不同，特別花時間適應，並把握逆風側的機會。

談到心路歷程，蘇力揚坦白這次壓力更大，「上次奪冠時，心情比較輕鬆，主要是挑戰學長；這幾年有越來越多年輕選手從乙組晉升，變成自己要面對學弟的衝擊。」

蘇力揚坦言心態調整不易，「從被挑戰到成為被追趕的角色，壓力和外界聲音都更多，只能不斷給自己心理建設。」接下來，他將繼續前往中國、南韓等地參賽，希望能在未來賽事再創佳績。