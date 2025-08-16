王冠閎強勢領軍　香港游泳錦標賽中華隊單日勇奪6金7銀3銅

運動雲

▲王冠閎（後）與他的陪練林怡成(左1)互動良好、王冠閎改參加自由式輕鬆游獲得1金1銀、台大泳將蔡睿閎打破男子200蛙全國紀錄。（圖／中華泳協提供）

▲王冠閎（後）與他的陪練林怡成(左1)互動良好。（圖／中華泳協提供）

記者杜奕君／綜合報導

2025香港公開游泳錦標賽傳來捷報！甫從身體不適中恢復的「台灣蝶王」王冠閎，以賽代訓領軍中華游泳代表隊，單日勇奪6金7銀3銅的亮眼成績，展現台灣泳將的堅強實力，其中王冠閎本人在非主項賽事中表現出色，更展現「台灣蝶王」的不凡實力。

本屆香港公開游泳錦標賽匯聚東亞各國好手，共有來自台灣、香港、印度、澳門等地約50個單位、1344人次參賽。中華隊由秘書長曾正宗、訓輔委員蕭淑芬帶領49名選手出征，其中不乏20歲以下的潛力新星。

總教練李澄峯表示，此次參賽主要目的在於讓年輕選手累積實戰經驗，並期許在協會、國訓中心及教練選手共同努力下，未來能培養更多像王冠閎一樣，具備國際競爭力的選手，為明年亞運做好準備。

身為中華隊最具號召力的選手，剛在萊茵魯爾世大運奪下200蝶銀牌的王冠閎，此次香港賽事主要採「以賽代訓」策略，並未報名主項200公尺蝶式，而是挑戰100公尺和400公尺自由式，藉此調整身體狀態並為接下來的賽事熱身。

他在男子100公尺自由式中以50秒23輕鬆摘金，展現其在短距離的爆發力。但在400公尺自由式決賽中，雖游出3分56秒84的佳績，卻以0.13秒之差惜敗香港選手賴敬和，屈居銀牌。

▲王冠閎（後）與他的陪練林怡成(左1)互動良好、王冠閎改參加自由式輕鬆游獲得1金1銀、台大泳將蔡睿閎打破男子200蛙全國紀錄。（圖／中華泳協提供）

▲王冠閎改參加自由式輕鬆游獲得1金1銀。（圖／中華泳協提供）

賽後王冠閎坦言，身體狀況僅恢復六成，此次參賽主要為10月全運會熱身，對能游出此成績已感滿意。他幽默表示，「400自真的有兩年多沒比過了，比完世大運後覺得太疲憊了，但沒關係，能有這樣的表現已經很滿足。」這番話語也透露出這位台灣蝶王在面對身體不適與非主項挑戰時的成熟與豁達。

王冠閎不僅在賽場上展現實力，也扮演著提攜後進的學長角色。他的建中高三陪練員林怡成在男子100公尺自由式中飆出個人最佳，並公開感謝王冠閎學長的指導，稱其跳水蝶腳太強，每次轉身和出發都會輸很多，但跟著學長訓練三年多，學習到很多，也讓他不斷突破自己。

對此，王冠閎也語重心長地分享對年輕選手的期許，「林怡成一直很努力，也聽話，所以進步很快。現在年輕人很有想法，但有時對他們的指導還不見得受教，我還是會建議年輕一輩的要多一點尊重和多一點謙虛，這對他們的成長很重要。」這番話不僅展現王冠閎對學弟的關愛，也透露出他對台灣泳壇未來發展的期許。

儘管王冠閎是焦點，中華隊其他選手同樣表現出色，展現整體實力。其中，專攻短距離的李姵萱在女子50公尺蝶式和自由式雙雙摘金，並突破個人最佳成績，為中華隊貢獻兩面金牌。

台大泳將蔡睿閎則在男子200公尺蛙式中，雖僅獲銀牌，卻以2分13秒01的成績，打破了由李炫諺保持10年的全國紀錄2分13秒09，成為新一代「台灣蛙王」，為中華隊再添一項全國新猷。

此次香港公開賽不僅讓王冠閎成功以賽代訓，也讓中華隊的年輕選手獲得寶貴的國際賽經驗。在「台灣蝶王」的領軍與榜樣下，相信台灣游泳隊將持續進步，為未來的國際賽事累積更多能量。

▲王冠閎（後）與他的陪練林怡成(左1)互動良好、王冠閎改參加自由式輕鬆游獲得1金1銀、台大泳將蔡睿閎打破男子200蛙全國紀錄。（圖／中華泳協提供）

▲台大泳將蔡睿閎打破男子200蛙全國紀錄。（圖／中華泳協提供）

【《台灣尚勇》紅到日本】高中啦啦隊熱唱全場超嗨！

