華南銀行小小體操營登場　林育信親自規劃課程

▲華南銀行小小體操營今日登場，請來國家體操總教練林育信共同規劃課程。（圖／蜂巢行銷提供）

記者杜奕君／綜合報導

由華南銀行主辦的「小小體操營」今（16）日在臺北市立大同高中熱鬧開跑，今年已邁入第六屆，吸引許多家長和學童參與。活動不僅延續專業體操課程，還首次將ESG永續發展概念納入營隊設計，希望讓孩子在運動中培養自信，也能從小建立永續意識。

此次營隊邀請國家體操總教練林育信，以及大同高中體操教練鄭焜杰共同規劃課程，內容涵蓋肢體協調訓練、基礎體操技巧，並透過團隊合作遊戲增添趣味性。營隊今年特別推出「ESG任務卡」活動，鼓勵學員實際參與環保、社會互助等公益行動，將永續思維融入日常生活。

[廣告]請繼續往下閱讀...

華南銀行長期投入體操運動發展，不僅舉辦小小體操營發掘新秀，每年也提供訓練經費、比賽津貼、營養補助及物理治療等資源，並運用金融專業協助選手以信託方式管理贊助資金，讓運動員能安心專注比賽。今年受贊助的蕭佑然、曾為聖等體操好手，更在世界盃賽事中創下亮眼成績。

董事長陳芬蘭表示，華南銀行長期支持臺灣體育新星，包括蕭佑然、曾為聖、賴品儒、洪源禧等，希望成為選手追夢的堅強後盾，助力臺灣體操運動發展。林育信教練也感謝華南銀行對體操項目的持續支持，讓有興趣的學童能參與專業訓練，翻滾出自信，並為臺灣體操注入新血。

華南銀行表示，未來將持續推動基層體育活動，落實永續與共榮社會理念，期盼透過小小體操營，讓孩子養成運動好習慣，強健體魄、鍛鍊心智，並勇敢追尋自己的運動夢想。