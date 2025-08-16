運動雲

劉巧兮世運會滑輪奪金　賴清德總統賀電嘉勉

▲劉巧兮世運會女子自由式輪滑速度過樁項目奪金。（圖／體育署提供）

▲劉巧兮世運會女子自由式輪滑速度過樁項目奪金。（圖／體育署提供，下圖同）

記者杜奕君／綜合報導

2025年第12屆成都世界運動會（簡稱世運）我國滑輪運動代表隊劉巧兮選手今（16）日在女子自由式輪滑速度過樁項目擊敗各國好手摘下金牌，同時也是我國在本屆世運的第2面金牌。賴清德總統在接獲喜訊後，於第一時間拍發賀電肯定選手優異的表現。

劉巧兮曾於2022年杭州亞運奪下自由式輪滑速度過樁項目金牌，目前世界排名第三，本屆世運首度納入自由式輪滑項目，劉巧兮於預賽階段即展現訓練成果，以預賽第一之姿進入複賽。

複賽首輪對戰同是我國好手陳貝怡，展開精彩的台灣內戰，最後由劉巧兮勝出晉級；準決賽劉巧兮展現不凡實力，以直落二力抗伊朗選手羅米納（Salek Esfahani Romina）進入金牌戰，決賽遇上中國地主朱思怡選手，在滿場地主觀眾的加油聲下，劉巧兮扛住壓力，以2局全勝力壓地主選手，完美奪金。

體育署表示，世界運動會競賽項目以非亞奧運項目為主，推動運動種類多元發展，本屆賽事我國派出120名選手參加14個競賽種類，賽事期間提供完善的後勤支援，共同協助選手挑戰自我、再創佳績。運

動部預計於今年9月9日掛牌成立，運動國際化為未來施政重點之一，將持續投入資源為選手打造最好的競爭條件，提供更多國際賽事參賽機會，成為選手的堅實後盾。

